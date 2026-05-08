羅東文化工廠旁甜點店！「李桑菓子工房」生乳捲、千層蛋糕、生日蛋糕都好吃。

「李桑菓子工房」是一間羅東很熱門的蛋糕店，在羅東文化工場附近。從最早的以生乳捲聞名，到現在發展一系列的蛋糕、甜點~~真的都不讓人失望。這次我們的生日蛋糕就是來這裏挑選，而且先看網路上的DM選擇，口味更多元。所以如果要預定他們的甜點，記得先上網查詢。不然現場只能視場口味而定哦
李桑菓子工房資訊
- 地址：宜蘭縣羅東鎮成功街156號
- 營業時間：12:00-19:30
- 公休日：週二公休
- 電話：03-9612311
- 沒有收取服務費，只收現金
- FB
李桑菓子工房交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「李桑菓子工房」即可到達
- 停車場：門前有空地可暫時免費停車，開車來很方便
李桑菓子工房菜單價位
李桑菓子工房空間環境
「李桑菓子工房」位於羅東文化工廠附近，羅東鎮農會後方
從他們最早在現今維揚診所開業時，我們就很喜歡他們家的甜點了
店家表示 “找回食材的初衷，無添加香精色素及防腐劑！ 用做給家人吃的心…做蛋糕！ 手工蛋糕，安心入口，是我們的宗旨 希望您，吃的美味，也吃得健康。”
早期店家有位子可以內用，現在則不一定哦，上回我們去的時候，店家剛好擺了很多東西
不過，現在上門的顧客很多都是先預訂的，這樣也很方便
李桑菓子工房蛋糕櫃
「李桑」的甜點選擇超多，蛋糕櫃裏擺滿了五顏六色的蛋糕真誘人
如果到了店裏，蛋糕櫃中有部份是客人預訂的蛋糕，其他的才是可供現場零售的蛋糕。
目前「李桑」發展出來的甜點種類蛋糕很多
有生日蛋糕、季節限定款的生日蛋糕、生鮮奶油蛋糕、幕斯蛋糕、生乳捲、千層蛋糕系列…也有餅乾類的
李桑菓子工房心得評價
上回買了「李桑菓子工房」生日蛋糕
外盒是包裝還滿精緻的，裡面還會附贈餐盤與蠟燭。
結帳櫃臺旁也有很多樣式的蠟燭，可供選購。
小榛果現場挑及預訂，一查應該是葡萄、笠沙口味的。另有一款秋季的麝香葡萄也很類似
上層用的是北海道十勝奶霜，甜而不膩非常順口
中層蛋糕體溼潤綿密
下層是加州無籽葡萄布丁，香甜還帶點脆的口感
非常好吃啊
我最愛的伯爵生乳蛋糕捲，以前常買回來當點心
記得當年亞尼克搭帶動生乳捲風潮的時候，無意中接觸到「李桑菓子工房」的生乳捲，從此以後就愛上他們家的甜點了
現在全台都可以訂購真的很不錯啊!
李桑菓子工房附近景點美食
羅東鎮的不大，且「李桑菓子工房」在羅東文化工場附近，週邊很多景點、在地美食及小吃，順道一起收集起來，輕鬆愜意的羅東一日遊超完美!
- 熱門景點：羅東文化工場、中興文化園區、羅東養生觀光工廠、木育森林
- 必吃美食：駿懷舊餐廳、REVERSE COFFEE、握咖啡、定置漁場三代目、一心拉麵
- 羅東飯店住宿推薦
更多你需要的懶人包…
1.羅東林場
是宜蘭室內景點、宜蘭親子景點附有停車場，還有許多場館免費玩，林場kids扣屋(免費遊戲室)、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心等，有時還有羅東假日市集很有趣。附近美食林場肉羹、廣興做粿林場店、北門綠豆沙牛乳大王羅東店等
- 詳細介紹：羅東林場一日遊
2.羅東美食
羅東美食12間老饕必吃清單！羅東美食100間不只有羅東夜市，包括羅東咖啡廳、銅板小吃、羅東餐廳
- 詳細介紹：羅東美食
3.羅東景點一日遊
有免費親子景點~泡泡森林兒童遊戲場，還有親子餐廳、好玩的觀光工廠、特色飯店民宿，搭配羅東美食，羅東一日遊、羅東二日遊行程也一起分享！
- 詳細介紹：羅東景點一日遊
更多宜蘭景點、美食推薦給你…
以上宜蘭的「李桑菓子工房」文章推薦給你知道。
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