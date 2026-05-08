羅東文化工廠旁甜點店！「李桑菓子工房」生乳捲、千層蛋糕、生日蛋糕都好吃。

「李桑菓子工房」是一間羅東很熱門的蛋糕店，在羅東文化工場附近。從最早的以生乳捲聞名，到現在發展一系列的蛋糕、甜點~~真的都不讓人失望。這次我們的生日蛋糕就是來這裏挑選，而且先看網路上的DM選擇，口味更多元。所以如果要預定他們的甜點，記得先上網查詢。不然現場只能視場口味而定哦

李桑菓子工房資訊

李桑菓子工房交通停車

自行開車： Google導航輸入 「李桑菓子工房」

Google導航輸入 停車場：門前有空地可暫時免費停車，開車來很方便

李桑菓子工房菜單價位

李桑菓子工房空間環境

「李桑菓子工房」位於羅東文化工廠附近，羅東鎮農會後方

從他們最早在現今維揚診所開業時，我們就很喜歡他們家的甜點了

店家表示 “找回食材的初衷，無添加香精色素及防腐劑！ 用做給家人吃的心…做蛋糕！ 手工蛋糕，安心入口，是我們的宗旨 希望您，吃的美味，也吃得健康。”

早期店家有位子可以內用，現在則不一定哦，上回我們去的時候，店家剛好擺了很多東西

不過，現在上門的顧客很多都是先預訂的，這樣也很方便

李桑菓子工房蛋糕櫃

「李桑」的甜點選擇超多，蛋糕櫃裏擺滿了五顏六色的蛋糕真誘人

如果到了店裏，蛋糕櫃中有部份是客人預訂的蛋糕，其他的才是可供現場零售的蛋糕。

目前「李桑」發展出來的甜點種類蛋糕很多

有生日蛋糕、季節限定款的生日蛋糕、生鮮奶油蛋糕、幕斯蛋糕、生乳捲、千層蛋糕系列…也有餅乾類的

李桑菓子工房心得評價

上回買了「李桑菓子工房」生日蛋糕

外盒是包裝還滿精緻的，裡面還會附贈餐盤與蠟燭。

結帳櫃臺旁也有很多樣式的蠟燭，可供選購。

小榛果現場挑及預訂，一查應該是葡萄、笠沙口味的。另有一款秋季的麝香葡萄也很類似

上層用的是北海道十勝奶霜，甜而不膩非常順口

中層蛋糕體溼潤綿密

下層是加州無籽葡萄布丁，香甜還帶點脆的口感

非常好吃啊

我最愛的伯爵生乳蛋糕捲，以前常買回來當點心

記得當年亞尼克搭帶動生乳捲風潮的時候，無意中接觸到「李桑菓子工房」的生乳捲，從此以後就愛上他們家的甜點了

現在全台都可以訂購真的很不錯啊!

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李桑菓子工房附近景點美食

羅東鎮的不大，且「李桑菓子工房」在羅東文化工場附近，週邊很多景點、在地美食及小吃，順道一起收集起來，輕鬆愜意的羅東一日遊超完美!

更多你需要的懶人包…

1.羅東林場

是宜蘭室內景點、宜蘭親子景點附有停車場，還有許多場館免費玩，林場kids扣屋(免費遊戲室)、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心等，有時還有羅東假日市集很有趣。附近美食林場肉羹、廣興做粿林場店、北門綠豆沙牛乳大王羅東店等

2.羅東美食

羅東美食12間老饕必吃清單！羅東美食100間不只有羅東夜市，包括羅東咖啡廳、銅板小吃、羅東餐廳

3.羅東景點一日遊

有免費親子景點~泡泡森林兒童遊戲場，還有親子餐廳、好玩的觀光工廠、特色飯店民宿，搭配羅東美食，羅東一日遊、羅東二日遊行程也一起分享！

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