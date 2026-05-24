當歸羊肉湯、臭豆腐兩大美食強強聯手！「羊陶」在地人激推的晚餐宵夜好去處！

「羊陶」在宜蘭盛名已久，雖然是家小店但把溫潤滋補「當歸羊肉」跟「臭豆腐」兩種完全不同路線的小吃都處理的很棒，所以擄獲在地居民與外地遊客的味蕾，而且營業時間從下午至深夜，提供從晚餐到宵夜的暖心選擇，讓消費者嚐到最道地的宜蘭國民美食
- 名稱：羊陶
- 地址：宜蘭市西門里舊城北路188號
- 營業時間： 16:30 – 23:00（每週二公休）
- 電話：03 932 5091
羊陶｜交通停車資訊
大眾運輸： 搭乘火車至「宜蘭火車站」，步行約 12-15 分鐘即可抵達
自行開車： 舊城北路路幅較窄、車流量大，店門口無法停車
停車建議： 建議停放「嘟嘟房停車場-宜蘭城隍廟站」，再步行約 5-8 分鐘
羊陶｜菜單價位
羊陶｜空間環境
羊陶位於宜蘭市區的舊城北路上，這裏連同附近的中山路商圈，可真可謂是美食集中營
走沒幾步有蒜味肉羹，原來豆花、北門口綠豆沙、太平洋雞排，而且一大堆的手搖飲店就在一旁，非常熱鬧
店裏很樸實，就是一些桌椅
吃羊肉時搭配的沾醬
羊陶｜心得評價
當歸羊肉片湯
第一口當然要先喝個湯頭試試，這裏的湯頭溫潤不油膩，喝起來有回甘感，中藥味也不會太濃
羊肉片很嫩，沾上獨門醬料，別有一番風味
當歸羊肉片湯加冬粉
加個清爽古溜的冬粉增加飽足感
麻辣綜合臭豆腐+鴨血
這一碗有鴨血、臭豆腐、科學麵，很像三媽臭臭鍋的組合
湯底偏麻辣鍋風味，辣度大約是小辣，帶點花椒香
臭豆腐吸飽了湯汁變的非常可口
沙茶羊肉炒麵
看得出來這盤沙茶羊肉炒麵的湯汁非常多，比較濕潤，整體偏重口味，但不錯吃~~非常夠味
炸臭豆腐
外酥裏嫩，保有點豆腐的湯汁，這個也不錯
魯肉飯
魯肉飯也是國民美食了，這裏的醬汁很香但不死鹹，還略帶有點膠質感，真的會一口接一口啊
「羊陶」是很不錯的國民美食，不但在地人捧場，也有不少外地客聞香而來，而且價錢合理，帶全家大小前來也不會荷包大失血哦！
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