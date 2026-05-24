當歸羊肉湯、臭豆腐兩大美食強強聯手！「羊陶」在地人激推的晚餐宵夜好去處！

「羊陶」在宜蘭盛名已久，雖然是家小店但把溫潤滋補「當歸羊肉」跟「臭豆腐」兩種完全不同路線的小吃都處理的很棒，所以擄獲在地居民與外地遊客的味蕾，而且營業時間從下午至深夜，提供從晚餐到宵夜的暖心選擇，讓消費者嚐到最道地的宜蘭國民美食

名稱：羊陶

地址：宜蘭市西門里舊城北路188號

營業時間： 16:30 – 23:00（每週二公休）

電話：03 932 5091

羊陶｜交通停車資訊

大眾運輸： 搭乘火車至「宜蘭火車站」，步行約 12-15 分鐘即可抵達

自行開車： 舊城北路路幅較窄、車流量大，店門口無法停車

停車建議： 建議停放「嘟嘟房停車場-宜蘭城隍廟站」，再步行約 5-8 分鐘

羊陶｜菜單價位

羊陶｜空間環境

羊陶位於宜蘭市區的舊城北路上，這裏連同附近的中山路商圈，可真可謂是美食集中營

走沒幾步有蒜味肉羹，原來豆花、北門口綠豆沙、太平洋雞排，而且一大堆的手搖飲店就在一旁，非常熱鬧

店裏很樸實，就是一些桌椅

吃羊肉時搭配的沾醬

羊陶｜心得評價

當歸羊肉片湯

第一口當然要先喝個湯頭試試，這裏的湯頭溫潤不油膩，喝起來有回甘感，中藥味也不會太濃

羊肉片很嫩，沾上獨門醬料，別有一番風味

當歸羊肉片湯加冬粉

加個清爽古溜的冬粉增加飽足感

麻辣綜合臭豆腐+鴨血

這一碗有鴨血、臭豆腐、科學麵，很像三媽臭臭鍋的組合

湯底偏麻辣鍋風味，辣度大約是小辣，帶點花椒香

臭豆腐吸飽了湯汁變的非常可口

沙茶羊肉炒麵

看得出來這盤沙茶羊肉炒麵的湯汁非常多，比較濕潤，整體偏重口味，但不錯吃~~非常夠味

炸臭豆腐

外酥裏嫩，保有點豆腐的湯汁，這個也不錯

魯肉飯

魯肉飯也是國民美食了，這裏的醬汁很香但不死鹹，還略帶有點膠質感，真的會一口接一口啊