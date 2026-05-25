【石碇景點】許家手工麵線，流水麵、手作麵線DIY體驗，好吃新奇又好玩 – 小珊珊WOW好吃好玩

石碇一日遊怎麼玩？

去石碇別再只會逛老街了！

石碇限定！麵線DIY，手工拉麵從揉麵、甩麵到拉成細絲，還可以拿來跳繩；流水素麵，看著白色麵線順著水流滑下，畫面超療癒〜

許家手工麵線｜由來

「石碇許家手工麵線」由許仁評師傅創立。出身石碇製茶世家的他，國中畢業後無心繼承茶園，選擇到麵線廠當學徒。1996年學成返鄉創業，憑藉對傳統工藝的熱忱，堅持使用石碇純淨山泉水與老麵發酵，融合在地茶葉與紅麴文化，發展出獨特的綠茶麵線等創新口味，並結合職人體驗與流水麵線打響名號

遵循傳統十三道工序，利用石碇純淨的山泉水來製作麵線

許家手工麵線｜在哪裡?怎麼去?

▎自行開車、停車場

石碇交流道下來後右轉，依照導航抵達，現場沒有專屬停車位，周邊白線皆可臨停

▎大眾運輸

【欣欣客運 666】捷運「新店站」⬌ 烏塗窟站（下車後還需要招計程車前往）

【國光客運 923】台北車站（或公館）⬌ 石碇區公所（車程較遠）

許家手工麵線｜價格＆預約方式

一定要先預約才不會撲空喔

我們體驗的是流水麵+手作麵線DIY，約耗時1.5-2小時，專人麵線製作導覽，甩麵條、曬麵線以及麵條跳繩，最後品嚐用清涼的山泉水流下來的麵線

線上預約：石碇許家手工麵線

許家手工麵線｜寵物友善

重點是寵物友善，帶毛孩一起來也沒問題〜

只要遵守「不落地」原則，將寵物放在袋子、提籠或推車中，不妨礙其他顧客的前提下，就可以一起體驗囉

許家手工麵線｜體驗心得

手作麵線 DIY

手作麵線DIY：職人親自帶您用自己的雙手甩出獨一無二的手工麵線，還附體驗證書手作麵線DIY，專屬自己的手工麵線帶回家，在家也能享用Q勁麵線

DIY手工麵線的製作是採小班制教學的，每一組人都會有一個老師在旁指導

我們是一位「廖老師」，專業又會帶動氣氛的導覽老師，真的會讓整個行程收穫滿滿、回味無窮！

首先講解的是手工麵線製作過程：

從和麵、經歷揉麵、醒麵、拉麵、晒麵等7個工序13道工法，從一大坨麵團切割成粗如成人手臂般的長條，再揉成一條條直徑約10公分的麵條，再經過一次又一次的醒麵與延展,長達8、9個小時以上的時間製作才能手工麵線。

在手作麵線的過程中，老師會帶著大家體驗「甩、拉、放」的技巧。因為麵團經過天然鹽分與反覆揉捏延展，韌性非常好，所以可以拉成粗細適中的線條，用麵線跳繩大賽！

再來我們就要實地來操作如何甩拉放麵線

「甩、拉 、放」的口訣，合力把麵線甩得又長、又細、又均勻！

由很專業又幽默風趣的「廖老師」帶我們導覽，不僅專業解說，還親自幫大家拍照捕捉旅程的美好瞬間，遇到這麼熱情又貼心的導覽老師能擁有這麼棒的收穫我們真的非常幸運

大家拉好的麵線需要晾乾，廣場曬滿麵線，白色麵條在藍天下非常漂亮，絕對是必拍的畫面呦！

最後還能把充滿手感溫度的麵線包裝帶回家包裝，因為是純手工製作，保存期限常溫只能3天，當日冷藏也只能保存7天唷，烹飪的方式也很簡單，川燙90秒即可

流水麵試吃

流水麵，原文為「流しそうめん」，是一種利用竹管流水來享用麵條的獨特吃法

等待曬麵線的過程，接下來就是「流水麵」的體驗時間啦〜

一共有四個水道，利用清涼的山泉水流下麵線的設計，考驗手速與眼力的日式流水麵

考驗快狠準！

大家圍在竹製水道旁，手握竹筷緊盯順流而下的麵條，一邊考驗眼力與手速，一邊還要防備漏接，好吃又好玩

過程中，大家臉上都洋溢著開心的笑容，互動中笑聲連連

許家麵線比一般白麵線更Q彈帶勁，還有著繽紛色彩，有原味、綠茶、紅麴等口味，搭配冰涼山泉水與清爽醬汁，沁涼非常Q彈，配上淡雅醬油以及泡菜，好吃極了！

小珊珊碎碎念：

體驗費用是1人550元，包括手工麵線＆流水麵兩大主題，整個體驗完，我覺得非常值得，太有趣了！

小編第一次是柯基好朋友帶我來體驗，太好玩了馬上又帶柴群來體驗這個行程，他們都好喜歡

推薦大家一起體驗這個充滿溫馨與歡笑的活動吧！

許家手工麵線｜景點資訊

▶地址：新北市石碇區烏塗里四分子3號

▶營業時間：08:30 至 16:00 (週二公休)

▶電話：0932-129-041

線上預約：石碇許家手工麵線

▶官方FB：石碇許家麵線

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