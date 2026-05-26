免搬行李輕鬆玩日本！麗星郵輪探索星號，內艙房高性價比攻略。

告別每天搬行李的疲憊行程。搭乘麗星郵輪探索星號，選擇高性價比內艙房，省下預算大啖美食與享受海上大秀。

郵輪旅行宛如將豪華飯店直接搬到海上，夜間航行、日出靠港的模式，徹底解決頻繁更換飯店與搬運沉重行李的困擾。麗星郵輪探索星號空間寬敞且航行平穩，船上消費一律以新台幣計價，並透過專屬房卡記錄，免去換算匯率的適應期。登船前備妥 2 份原尺寸護照影本與萬國插頭，便能輕鬆展開完美的渡假時光。

妥善保管登船卡，內艙客房省預算

登船前掛妥行李並攜帶護照通關，領取到的房卡務必妥善保管，船上所有消費與身分核對皆仰賴此卡。航程費用包含基本艙房費、港務費與船上服務費。若想將預算效益最大化，推薦選擇基本款的內艙房，白天盡情使用免付費頂級設施，將省下的房費投資在付費餐飲與娛樂大秀上，展現絕佳的聰明消費模式。

免費餐廳選擇多，付費大啖鐵板燒

船上餐飲選擇多元，3 間免費餐廳輪番供應豐盛佳餚。百味軒提供道地熱炒；麗都自助餐廳擁抱海景落地窗，供應多樣化甜點與沙拉；傍晚則可前往麗都燒烤餐廳品嚐現烤牛排與海鮮。若想犒賞味蕾，推薦提早預約海馬日本料理，坐在鐵板燒前排欣賞主廚手藝，品嚐頂級和牛與新鮮生魚片，宵夜時段更有 24 小時營業的藍湖美食供應招牌叻沙麵與海南雞飯。

星座劇院看大秀，微醺晚會好浪漫

郵輪娛樂設施誠意十足，絕無冷場。星座劇院每日上演震撼的大型主題舞台秀、精緻表演與異國風情肚皮舞，宛如置身百老匯般充滿視覺饗宴。全船焦點莫過於充滿話題性的猛男秀與紅人之夜，台上熱烈互動帶來無比歡樂。深夜時段則推薦前往暮光晚會，在微醺氛圍中仰望星空，享受航行途中的專屬浪漫。白天也可至棕櫚閣優雅休息，感受無憂無慮的海上度假時光。

岸上觀光免動腦，日本三都買到滿

靠港後的岸上觀光行程同樣精彩，選擇官方行程即可輕鬆跟團，全程備有中文導遊與專車接送。福岡行程走訪綠意盎然的大濠公園與閃耀現代光芒的福岡塔，並至商業區盡情採買；長崎之旅沉浸於大浦天主堂與哥拉巴園的異國風情，站在山丘俯瞰美麗港灣；沖繩那霸則前往懸崖上的波上宮參拜，再到充滿希臘風情的瀨長島海風露台拍照留念。免去規劃交通與搬運滿載 50 公斤行李的困擾，讓整趟旅程充滿輕鬆愜意的度假氛圍。

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