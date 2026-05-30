台北親子飯店「台北喜來登大飯店」！手拉手樂園、親子主題房、露天泳池、Sukhothai 泰式餐廳。

「台北喜來登大飯店」「五星級親子主題客房」房間就是遊戲室，搭配專屬「手拉手樂園」球池溜滑梯，保證讓孩子玩到斷電不想回家！隔天再享用傳說中飽到天靈蓋的「十二廚早餐」，精緻奢華超滿足。下榻這裡還能順遊周邊的華山文創園區、善導寺排隊美食，絕對是兼具便利與奢華的台北親子旅遊首選首選，快帶全家來度假吧！

名稱：台北喜來登大飯店

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

亮點：每日限量親子主題客房、由騎士堡規劃的「手拉手樂園」、傳說中澎湃的「十二廚早餐」

台北喜來登大飯店｜交通停車資訊

捷運：板南線「善導寺站」2號出口，出站正對面就是飯店（推車請走 3號出口 有電梯）

飯店停車場：館內設有地下停車場

用餐折抵：館內餐廳消費滿額可折抵停車費（結帳時向櫃檯確認即可）

台北喜來登大飯店｜價格及訂房優惠

台北喜來登房型價格

房型名稱 早餐優惠 行政酒廊禮遇 每晚價格 高級客房 Superior

(1張大床) 不含早餐 包早餐 － $5,695 $7,445 豪華客房 Deluxe

(2張單人床) 不含早餐 包早餐 － $6,030 $7,817 行政豪華客房 Executive

(2張單人床) 不含早餐 包早餐 包含 $8,190 $9,213 行政豪華客房 Executive

(1張特大床) 不含早餐 包早餐 包含 $8,190 $9,213 尊貴客房 Premier

(2張雙人床) 不含早餐 － $8,655

官網專案與平台特惠的差別：基礎訂房主要偏向純住宿體驗（包含房內滑梯與火車床設施）；如果您希望直接搞定最澎湃的「十二廚早餐（2大2小）」以及「手拉手樂園兩日無限暢玩通行證」，選擇旅遊平台（如 ）的全包方案會最省心，不用到現場再臨時加購。

台北喜來登大飯店｜空間環境

台北喜來登大飯店位在台北市中心。捷運「善導寺站」出口旁，附近生活機能非常豐富

這裏也臨近華山文創園區，用走路的就到了

因為位於市中心，所以到市區任何景點都很方便



飯店大廳高雅舒適，品味非凡。

一樓因為有12廚的關係及不少餐廳，幾乎任何時刻，飯店的人潮都很多！

露天泳池

夏天當然要玩水囉

頂樓有露天有泳池

還有小孩戲水池，這也太讚了吧！

專業健身房 三溫暖

這裏的健身房非常專業、設備齊全

連耳機都幫客人準備好了

飯店的三溫暖也很棒，如果來這裏千萬不要錯過，可以上官網看一下介紹!

台北喜來登大飯店｜手拉手樂園

出了中庭透明電梯的六樓，就可以看到這樣的指示牌了，小朋友準備尖叫了嗎!?

台北喜來登大飯店是著名的商務型的飯店，但這次可是請來知名兒童樂園「騎士堡」規劃的「手拉手樂園」

四大遊戲設施區：娃娃廚房區、球池滑梯區、科技電玩區、小車積木區

再加上「小黃間」設計的繪圖，妝點的非常可愛，讓人童心大發啊

開放時間：09:00~12:00、13:00~17:30、18:30~21:00(中間2個時段進行消毒)

因為非常熱門，飯店為了維護遊玩品質，目前採取分流與資格限制：

優先權：每日名額有限，優先提供給入住「親子主題房」的房客免費暢玩（全日通）。 一般房客：若入住一般客房，必須視當天名額開放情況現場加購門票（全日票價：孩童 800 元含一位大人陪同、增加一位大人 200 元）。 記得帶襪子：入內大人小孩皆需穿著襪子。

入住親子套房，還有可愛的塗鴉本呢!! 設想的很周到，加分加分

進入樂園前，可以帶上飯店精心準備的手環

真的專業又貼心，有些小朋友可能還看不懂國字，所以使用注音的方式!! 真的給它一個讚

娃娃廚房區

好萌又好玩的娃娃廚房，真的讓少女心大發啊。

這裏選用的廚房器具、蔬菜、水果、冰淇淋、甜點、等道具品質都沒話說，扮起家家酒來超有趣！

圍上圍裙，小小廚師準備做菜囉！

玩累了，這一區還有兒童繪本可以閱讀。



小車積木區

超大型積木的材質是高密度保麗龍，質地輕盈堅固，沒想到也可以承受大人的重量!!

大人都想玩了!! 一旁也有義大利原裝RODY跳跳馬



這張才是正常版的小朋友啦!!

蓋完城堡後再一次破壞!!

球池滑梯區



色彩活潑的球池區，真的好夢幻啊。加上「小黃間」設計的繪圖趣味十足，百玩不膩的溜滑梯

非常受小朋友的喜愛，重點是這裏連細節都注意到了

牆面都有厚實安全墊，避免碰撞受傷，家長好放心！！

科技電玩區



科技電玩區有2款Switch遊戲任你玩(馬力歐賽車、明星大亂鬥)

嘿嘿，這裏的把手很多啦，可以多人共玩，60吋液晶大電視玩起來更過癮！

如果人多時…要輪流玩比較公平哦

小朋友玩的聚精會神，幾乎都快忘我了

還好中間有休息時間，要不然真的叫不動啊

遊戲空間是由四間房間打造而成的!!

不得不說這裏很貼心，連空氣清淨機都裝上了。

小朋友也可以在房間內上洗手間，非常方便。

加上入口處有服務人員看顧，所以我們很放心讓他們玩，甚至我們就在房間看電影，不受打擾，哈哈，偷得浮生半日閒啊!!

雖然只有短短的幾小時，但這樣安靜的時間可是很寶貴的呢!!

( 小朋友年紀太小還是要有大人作陪比較安全)

台北喜來登大飯店｜親子主題客房

房間變多了 ：親子主題房從原本的 5 間擴增到 12 間 （共有「動物森林」、「史前探險」、「恐龍王國」三大主題）。

房內設施更狂 ：現在的「動物森林」主題房內，兒童床直接升級成 火車頭造型的雙層上下舖 ，而且 房間裡直接附帶專屬溜滑梯 ！

四大遊戲區依然健在：位於 6 樓的「手拉手樂園」同樣是四大區（樹洞滑梯區、科技電玩區、娃娃廚房區、小車積木區），設施符合國家 CNS 安全認證。

親子主題客房位於6樓，精心打造的房間只有12間而已啊，可說是限量版房型，要搶要快!!

喜來登真的很用心，不光只是擺擺裝備而已，還請來台灣插畫家「小黃間」設計了主題房。真的是把小孩寵上天了!!

這是我們入住的親子主題客房 動物森林(雙單床)，房間氛圍溫馨舒適。

除了有可愛的壁畫外，房內有台”露營車”遊戲木屋，還有一台小車，疊疊樂和積木，重點是好玩的手拉手樂園就在旁邊，這五間房間都很靠近!!

不用跑太遠就到了，也很適合朋友揪團，讓小孩一同玩樂哦

可愛的壁畫真的有畫龍點睛的功效!



電視也滿不同的，裏面有大量的電影和兒童節目哦，真是小孩的天堂(大人也看的很開心)!!

小榛果開心的爬上爬下

這裏給的驚喜不只如此!!

知道小孩活潑好動肚子容易餓，所以還放了TreeTop 蘋果汁與騎士堡爆米花 ，還有小王子沐浴用品，真的太可愛了！

哦，這塊樹葉造型遊戲毯是選用日本有機棉的哦，可放置地毯上讓小小朋友安心的玩，夠貼心了吧

小木屋裏有可愛的小孩睡袋，兄妹倆好喜歡!!

最愛的積木遊戲，怎麼玩都不膩





兄妹倆玩到笑聲不斷

衣櫃裡有大小與小孩的浴袍，室內拖鞋也有兒童的，材質很棒穿起來很舒服

迷你吧有熱水壺、酒杯、咖啡杯、茶包、UCC職人濾掛咖啡，

瓶裝水放置於床頭與浴室洗手台旁

冰箱在迷你吧下方，高級星級套房該準備的紅酒杯也一應俱全

另一個櫃子有保險箱、雨傘



浴室同樣也是大變身，原來是五星級的衛浴空間，加入充滿童趣的繪圖更生動有趣。

專為小朋友準備的小椅子，有考慮小孩的身高，夠貼心吧，可以讓小朋友自行刷牙

浴缸到了晚上~就是小榛果的泡泡浴時間囉

小孩子的牙杯牙刷!!

為了怕小朋友摸不到水龍頭，也多加了這個用具，讓小朋友可以摸到水!! 我們真的懷疑這裏請來小孩當設計總監呢!!

哈哈。如果真是這樣，那櫃子裏可能會塞滿零食哦

台北喜來登大飯店｜尊貴客房(四人房)

台北喜來登大飯店以服務商務旅客見長，所以客房舒適無比，寧謐的暖白色系中帶有古典柔和氣息!

房間大約有10.5坪大，空間寬敞非常足夠我們一家四口!!

迎賓小點心!

浴室的配置也很高級，應有盡有啊，連放大鏡、燈啊，這些小東西都幫旅客安排好了

衛浴用品也準備的很周全，還貼心的幫小孩準備了牙刷呢

洗完澡還有舒適的浴袍可以換，真的很棒吧

這裏的備品也都很齊全，保證是高規格的!!

特別值得一得的，這裏的床超舒服的超好睡的!! 絕對加分

台北喜來登大飯店｜Sukhothai 泰式餐廳

台北喜來登大飯店的Sukhothai 泰式餐廳可是全台都出名啊

也是得到『泰精選(Thai Select)』認證的餐廳

我們晚上就來這裏用餐

餐廳高雅舒適，也是高端商務人士聚會用餐的優質地點

沒想到不能出國，但在這裏還可以吃到精緻的泰國菜，閉起眼睛來，馬上就有到泰國的感覺，真的太棒了

台北喜來登大飯店也有不少出名的餐廳，桃山、12廚~~等。

如果來這裏玩，建議就不用出門覓食了，飯店本身就有一等一的美食，吃完拍拍肚皮直接上樓休息，不用舟車勞頓，也是一件幸福的事啊

台北喜來登大飯店｜12廚自助早餐

台北喜來登大飯店 12廚自助早餐，用餐時間為06:30~10:00

12廚是喜來登大飯店的招牌餐廳，早餐當然沒有漏氣

以飯店自助早餐來說，菜色水準一樣非常高

中西式的早餐，菜色多元又豐富，吃完活力滿滿、精神充沛，又可展開新的一天

麵包種類非常多，每種都想來一個!!

新鮮的生菜，顏色鮮艷欲滴!! 光看就很可口

西式的火腿肉片種類不少，這裏以往的商務客人很多，所以當然也要有國際水準的餐飲

也可以來碗台式的魯肉飯哦





現煮的麵點區及燙青菜!! 這可是我們的最愛，早上來一碗 暖胃又暖心





三種不同的粥品，符合台灣人早餐的需求

吃飽後，再來杯咖啡，就是很棒的ending 了

到了台北喜來登大飯店，住好、吃好、玩好。真的太棒了!!

台北喜來登大飯店｜心得評價



▲台北喜來登大飯店｜全新打造五星級親子主題客房，手拉手樂園 影片介紹▲

重點是小孩可以安心讓小孩玩耍，大人可以放心在房內看電影呢! 這真是親子飯店的最高境界了。難怪一推出就引起話題，隔日早餐在精緻多元菜色豐富的12廚用餐，活力滿滿一整天，非常棒吧

台北喜來登大飯店｜附近景點美食

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