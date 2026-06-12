龍蝦牛排饗宴！「Wayne’s Boston 瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳」溫暖沉穩用餐空間，中山區必吃美式餐廳推薦...

「Wayne’s Boston瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳」從波士頓龍蝦、豪華海鮮塔到頂級肋眼牛排，每道料理都展現豐盛豪邁的美式風格，特別是一走入餐廳就可以感受獨特的用餐氛圍，深色木質裝潢、暖黃燈光與航海元素，讓人在舒適且帶有儀式感的環境中，享受一場兼具海鮮鮮甜與牛排濃郁香氣的海陸盛宴。這樣的環境特別適合節日慶祝、生日聚餐或商務招待，來這裏用餐真的可以給人帶來一場難忘的美食體驗
- 名稱：Wayne’s Boston瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳
- 地址：台北市中山區新生北路一段88號
- 營業時間： 11:30–15:00(最後點餐13:30), 17:00–22:00(最後點餐20:10)
- 公休日 : 星期二
- 電話： 02 2541 9530
- 交通：(中山店) 捷運松江南京站3號出口，步行約8分鐘
Wayne’s Boston 瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳｜交通停車資訊
「Wayne’s Boston瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳」就位於這個新生北路高架橋的路口旁
停車場：附近有新生北路高架橋下停車場，停車很方便，走過來就到了
Wayne’s Boston 瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳｜菜單價位
- 「Wayne’s Boston瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳」完整菜單
⇒請點我
菜單有分『平日中午菜單』和『平日晚上及假日午晚餐菜單』，餐點的內容非常多元
和國外的餐廳一樣，『平日中午有提供超值商業午餐』，也很值得推薦
Wayne’s Boston 瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳｜空間環境
Wayne’s Lobster & Steak House是連鎖的美式龍蝦牛排餐廳
目前有中山店Wayne’ s Boston 和 松山店Wayne’ s New York 兩家分店，各有不同的特色
這次我們來的是己創立12年的創始店中山店
Wayne’s Lobster & Steak House提供豪華浮誇的美式龍蝦海鮮塔和美國頂級牛排等
主打『適合兩人或多人分享的餐點』，份量大、食材頂級、擺盤充滿節慶儀式感，適合節日慶祝、慶生聚餐及招待重要客人
門口以黑色風格為主，黑色與燙金字體的搭配，非常大器又帶點神秘的感覺
這次來的中山店波士頓 Wayne’s Boston，一進入餐廳，就立刻感受這種獨特的氛圍
吧台前有網子與龍蝦裝飾，牆壁上也有船錨.救身圈等等，完美複製波士頓當地氛圍，非常有意思
吧台內有調酒，這裏的酒水單品項也很豐富，很適合下班後來此享受美食放鬆一下
吧台旁就是波士頓龍蝦水缸，還特別加上個方向舵 感覺就像是一艘船上現捕上來的龍蝦呢
這部份有很多海洋主題元素滿給人一種活潑的美式風格
主要的用餐區域則是呈現沉穩又有質感的風格，一邊是雙人座位， 一邊是四到六人長桌，適合不同的族群用餐
豐富的餐點搭配餐廳較昏黃的燈光和木質色調，特別有「美式盛宴」的感覺，氛圍感十足
特別是店裏播放的音樂也很符合餐廳的氛圍，真的太精采了
這家餐廳除了獨特的氛圍，牆面上有許多畫作與漂亮的燈具，真的值得細細品味
哈哈，龍蝦真的當上畫作中的主角了
餐廳裏面還有一間適合容納最多18位的獨立包廂，附有免費投影螢幕和投影機
適合商務聚餐，尾牙、慶生趴或是三五好友或全家團聚用餐
上完洗手開後，不經的抬頭一看。天啊，連這種不經意的小地方，都給人這種意外的驚喜，真的愛死了
Wayne’s Boston 瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳｜菜色心得評價
「Wayne’s Boston瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳」可以點菜色多樣的套餐及單點菜色
套餐裏附沙拉、湯品、麵包、前菜、甜點
煙燻鮭魚凱撒沙拉
煙燻鮭魚帶有淡淡木質煙燻香，和多樣的生菜搭配，清爽又開胃
龍蝦濃湯/松露牛肝菌菇濃湯
經典波士頓龍蝦濃湯
第一口品嚐後，龍蝦味十分濃郁，第二口後除了食材的本味外，還有點白蘭地帶來淡淡的香氣，讓龍蝦的甜味更突出
濃烈海鮮風味讓這道很有記憶點，用麵包來沾更好吃
這碗也是非常出色啊，入口後先嚐到松露的香味，再感受到菇類的濃郁鮮味，口感圓潤溫和
喜歡菇類風味的朋友一定會超愛，用麵包來沾一樣超鮮美，要不是後面還有大餐，真想多來幾片麵包沾著吃呢
麵包
當天的麵包，口感鬆軟的麵包，一旁的蜂蜜肉桂奶油特製醬也很棒，沾奶油或是搭配濃湯都很適合~
碳烤蒜酥厚培根(蒜酥＋酒香)
碳烤蒜酥厚培根，這道是菜單上店家強力推薦的菜色，也是美國牛排館中的經典開胃菜
服務人員端上桌，會淋上酒再火燒 ( 很特別的桌邊秀)，所以一半是蒜酥口味 一半是酒香口味
這道保有培根油脂的柔嫩口感，再加上酥脆蒜酥的搭配， 一口咬下超滿足，真的來瑋恩必點
等火熄了之後服務人員還會幫忙切小塊
豪華龍蝦海鮮塔(二層)
主菜上場囉，這一端上來可是拍手叫好啊，這麼豐富的食材，還有強烈的視覺衝擊感，真的很吸睛
不管什麼日子來，都有滿滿的儀式感與幸福感
難怪官方也把它定位成適合慶祝與聚餐的招牌餐點。
這邊的龍蝦全部都是新鮮的波士頓龍蝦，然後服務人員會會幫忙把龍蝦螯的肉取出，服務態度真的一百分啊
清蒸龍蝦肉保留原始海味，口感紮實有彈性，再用火烘烤一下，帶出自然鮮甜。
下面這盤也很精采、洛克斐勒烤蠔2、新英格蘭賭場烤大蛤2、鮑魚2、扇貝2、干貝2、淡菜2、鮭魚2、水果玉米
洛克斐勒烤蠔
經過烘烤後，再淋上奶油、大蒜之類的醬汁，風味獨特濃郁，也帶出生蠔的鮮甜海味
扇貝
料理後扇貝肉質緊實。但仍保有柔嫩多汁的口感
Q彈爽脆的鮮蝦
干貝、鮭魚~~等海味
鮑魚可以感受到紮實又帶彈性的口感，愈嚼愈能感受它的鮮甜
不同的醬料搭配，將美味的料理風味再提升
一口咬下~~好滿足啊
龍蝦搭焗烤起司通心粉
龍蝦肉切成塊狀拌入通心粉中。上面再淋上濃厚起司醬，吃的到龍蝦特有的鮮甜與彈性
焗烤通心粉的醬汁中通常使用多種起司調製，香甜濃郁，每一口都能感受到奶香與起司香
一旁的水果玉米也是香甜可口，品質真的很棒。
這道真的好吃，太邪惡了XD
美國頂級肋眼含老饕上蓋牛排20盎司
這道肋眼含上蓋20盎司相當有份量、這裏真不愧是料理牛排的專家，也很受牛排愛好者歡迎哦
這裏的服務很不錯，上桌後服務人員會先切開給我們確認熟度是否OK?
因為高溫瓷盤還會持續加熱影響熟度及口感，所以不用太熟，建議3-5分熟就可以了
一旁口感綿密的洋芋泥、櫛瓜及鹽片，都很適合搭配牛排
牛排的厚度足夠，但內部軟嫩富有肉汁，吃起來口感很棒超嫩超過癮
特別是「老饕上蓋」的部份，口感柔嫩，香氣迷人，愈嚼愈香。真的超夢幻的
飲料
蜂蜜檸檬氣泡飲、冰水果茶、西西里氣泡咖啡、芒果蘇打，這四款的飲品表現的也是可圈可點啊
焦糖烤布蕾＋杏仁霜派
主廚杏仁霜派
杏仁霜派口味很不錯，嚐的到杏仁香， 口感有點像冰淇淋
焦糖烤布蕾，用湯匙敲開時會有清脆的碎裂感。奶香蛋香融合在一起，口感像絲綢般滑順
杏仁派，奶油與堅果風味明顯，因為是冰凍的關係，口感還有點像冰淇淋呢
從一開始的鮮甜海鮮 → 濃郁牛排 → 奶香甜點，這樣的ending 太完美了
生日活動：拍照送卡片＋繽紛杯子蛋糕 )
這裏還有個特別活動，就是幫當月壽星拍照並製作成小卡片
服務人員會送上這張讓消費者擇自己喜歡的~
最後再結合剛剛拍的照片，這次搭配杯子蛋糕來祝賀壽星生日快樂，儀式感滿滿，保證讓生日宴成為美好回憶
我們真的太滿意了
「Wayne’s Boston瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳」真的讓人印象深刻，這裏的環境氣氛很棒，服務人員的態度專業又親切。重點是每道餐點都讓人點頭稱是、讚不絕口，特別是主餐的龍蝦+牛排真的太完美了
後來在官網上看到一些有用的資訊，下次可以挑自已喜歡適合來品嚐美味哦
Wayne 餐飲集團以美義式龍蝦、海鮮及牛排為主打，希望帶給客人完美、多元的用餐體驗
不同的分店有不同的氛圍，可以挑選自己適合喜歡的前往唷～
- 更多詳細資訊和最新資訊也可以至店家的品牌官網查看：https://waynes.com.tw
【中山店】Wayne’s Boston 波士頓美式龍蝦牛排餐廳
- 地址：台北市中山區新生北路一段 88 號（捷運：松江南京站三號出口）
- 訂位電話：02-2541-9530（公休日參照官方平台公告）
- 粉絲專頁：https://www.facebook.com/waynesboston/
【松山店】Wayne’s New York 紐約美式龍蝦牛排餐廳
- 地址：台北市松山區南京東路五段 15 號（捷運：小巨蛋站、南京三民站皆可）
- 訂位電話：02-3765-2008（公休日參照官方平台公告）
- 粉絲專頁：https://www.facebook.com/waynesnewyork/
Wayne’s Boston 瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳｜附近景點美食
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以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活的「Wayne’s Boston瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳」文章推薦給你知道。
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