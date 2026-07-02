南投草屯美食傳奇！榕樹下扣仔嗲擺攤超過60年，金黃酥脆蚵嗲 噴汁魚丸湯。

南投草屯的在地傳奇小吃「榕樹下扣仔嗲」，已傳承超過60年的，更曾榮獲全台小吃指南「第一屆500碗」推薦，這家老店早期在路邊大榕樹下搭棚擺攤，如今已成為連食尚玩家主持人也帶家人低調造訪的指標性南投草屯美食，店家至今仍保留純樸的人情味，因為現點現炸的傳統台式炸嗲魅力難擋，小小的開放式攤位前，每天都上演著拿號碼牌排隊的熱鬧奇景，開車前來的民眾，建議將車輛停放在附近的草屯玉峰街停車場或草屯鎮敦和路停車場，再步行步行前往。



傳統現炸手藝與老樹下的金黃蚵嗲傳奇 來到榕樹下扣仔嗲，最受矚目的招牌蚵嗲每份70元，師傅將鐵製圓鏟抹上在來米粉漿，依序堆疊高麗菜、韭菜、芹菜與新鮮現剖的肥美鮮蚵，再「扣」入高溫油鍋炸至金黃，剛撈起的蚵嗲呈現迷人的金黃色澤，咬下的第一口，外皮酥脆乾爽的喀滋聲響極具療癒感，薄脆外衣內更是完全瀝乾油脂，只保留蔬菜交織的清甜汁水與海味的鮮甜爆發。另外油炸至天然腸衣微脆、糯米Ｑ彈不軟爛的米腸，也是每桌必點的傳統下午茶點心，完美詮釋了什麼叫做一甲子的老手藝感動。

來到榕樹下扣仔嗲，最受矚目的招牌蚵嗲每份70元，師傅將鐵製圓鏟抹上在來米粉漿，依序堆疊高麗菜、韭菜、芹菜與新鮮現剖的肥美鮮蚵，再「扣」入高溫油鍋炸至金黃，剛撈起的蚵嗲呈現迷人的金黃色澤，咬下的第一口，外皮酥脆乾爽的喀滋聲響極具療癒感，薄脆外衣內更是完全瀝乾油脂，只保留蔬菜交織的清甜汁水與海味的鮮甜爆發。另外油炸至天然腸衣微脆、糯米Ｑ彈不軟爛的米腸，也是每桌必點的傳統下午茶點心，完美詮釋了什麼叫做一甲子的老手藝感動。



混搭美味的特調靈魂賓士醬與外酥內嫩炸豆腐

最懂吃的饕客絕對不會錯過店內特調的「賓士醬」，這款直接用水桶裝的狂氣沾醬，是由店家將白甜醬、橘辣醬與醬油膏依比例組合而成。混拌均勻後的醬汁酸甜鹹香帶點微辣，能完美勾勒出炸物的鮮美與層次感。店內除了經典蚵嗲，現炸豆腐與菜頭粿同樣展示老店的炸功。每份35元的炸豆腐剛起鍋時非常燙口，金黃外皮薄脆，劃開後卻是雪白滑嫩的強烈對比。每份40元的菜頭粿則裹上招牌在來米漿，四個邊角呈現微焦酥脆，裡面的菜頭粿本體非常溫潤，可以吃到外層微脆、內裡綿密軟Ｑ的黃金比例。



爆汁福州魚丸綜合湯與清甜去油膩菜頭湯

享受完酥脆炸物，搭配一碗溫潤甘甜的湯品最為過癮。每碗45元的綜合湯料多實在，結合了所有湯品的特色，包含蘿蔔、豆腐、油豆腐、豬血及丸子，湯頭有著濃郁肉香卻不油膩。咬開特大福州魚丸時務必小心，封存的琥珀色肉汁會瞬間噴湧而出。若想追求清爽，每碗30元的菜頭湯則是洗刷油膩感的好選擇，蘿蔔煮到纖維完全不卡牙，反而在口中釋放出飽滿水分。最佛心的是店家還提供免費續湯服務，在爐火旁看著冒著白煙的熱湯，為這趟草屯銅板美食之旅畫下溫暖的句點。





榕樹下扣仔嗲

地址：南投縣草屯鎮玉峰街92號

電話：0972 504 809

營業時間：09:00-20:00

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