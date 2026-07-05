新竹印度料理餐廳！活力印度餐廳印度人掌廚，爆醬脆球 秘製羊肉咖哩搭配千層烤餅。

新竹活力印度餐廳關埔店由正宗印度主廚掌舵，店內每桌必點爆醬脆球點心、秘製羊肉咖哩朝天椒香氣濃郁，搭上全麥千層烤餅及香料烤餅絕配。

在新竹科學園區周邊熱鬧的關埔社區中，位於慈濟路上的活力印度餐廳新竹關埔店，以繽紛且富有異國色彩的寬敞空間，成為竹科上班族下班聚餐與在地家庭聚會的熱門選擇，這家餐廳不走盲目應合市場的台式改良路線，而是由專業的印度主廚親自掌舵，將許多在台灣少見的印度民間小吃與傳統窯烤料理端上桌，店內多位印度籍員工更帶來了道地的家鄉氛圍，秘製羊肉咖哩、印度烤餅、爆醬脆球點心都有，此外，店家貼心推出鄰里外帶優惠，附近街坊鄰居只要憑APP或通行證等居住證明外帶即可享9折優惠，每到用餐時間都相當熱鬧。



每桌必點神奇爆醬脆球點心

翻開活力印度餐廳新竹關埔店的菜單，每份240元的「爆醬脆球點心」是每桌必點的趣味前菜，小巧圓脆的薄殼內包入香料內餡，淋入特製薄荷香菜醬綠水後務必一口乾掉，薄荷與酸香在口中炸開，極致清爽。每份430元的「秘製羊肉咖哩」使用朝天椒香料配方，出餐預設小辣，辣度在口腔內循環繞圈，加入羊絞肉與半筋半肉羊肉塊，存在感強烈。此時搭配帶有微微焦香與空氣感的「香料烤餅」一起入口，能將香氣放大數倍，讓人欲罷不能。



香腰果雞肉咖哩搭千層烤餅

若有長輩或孩童同行，每份410元的「椰香腰果雞肉咖哩」是兼顧全齡口味的優質選擇，主廚以椰奶、腰果與荳蔻香料慢火熬煮，奶香溫潤滑嫩，尾韻帶著淡淡甜香。搭配每份400元、表面帶著一層層堆疊酥脆口感的「全麥千層烤餅」最為順口，除了海鮮控必愛的「白醬綜合海鮮咖哩」外，店內也提供特色前菜，如每份490元、蝦肉彈牙的「南洋風味辣炒蝦」，以及外層包裹蜜汁醬料、口感外酥內鬆且鹹甜交錯的「蜜汁薯條」，都是外面少見的獨家風味。





雙風味坦都綜合窯烤雞肉與純正風味印度香料拉茶

來到這裏，絕對不能錯過印度傳統的坦都爐料理。每份400元的「綜合窯烤雞肉塊」能一次吃到經典香料與優格醃製兩種口味，大塊雞肉牢牢鎖住肉汁，沾上薄荷優格更顯清爽。每份450元的「炭烤羊肉串」則將羊肉泥融入香料製成肉捲，口感介於肉排與肉丸之間。最後，來上一杯加入肉桂、荳蔻與薑辛香料自家熬煮的「印度香料拉茶」，或是一杯清爽解膩的夏季限定「芒果莫西多」，就能在這場不需要飛出國的關埔美食小旅行中，收穫最完整的異國感動。





活力印度餐廳新竹關埔店

HOLI Indian Restaurant (GuanPu)

地址 : 新竹市東區埔頂里慈濟路93號

電話 : 03 579 0588

時間 : 11:30–14:00, 17:30–21:30



