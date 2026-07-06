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豐車號 X 茶食日常！台中凌晨半夜也能吃的超狂宵夜，酥脆蛋餅+鍋燒意麵+炸物手搖通通有。

2026-07-06 09:40文字：肉依小姐吃什麼 
肉依小姐吃什麼

肉依小姐吃什麼

豐車號 X 茶食日常｜台中凌晨半夜也能吃的超狂宵夜，酥脆蛋餅+鍋燒意麵+炸物手搖通通有!

沒想到台中半夜也能吃到這麼狂的宵夜組合，台中這家【豐車號 X 茶食日常】營業到凌晨一點，酥脆蛋餅+鍋燒意麵+炸物手搖通通有，必喝粉角莊園鮮奶茶和老鹽檸檬椰子，彈牙嚼勁的粉角讓人停不下來， 鹹食也是每一樣都好吃無雷，套餐組合價更是最低159元就能吃，完全就是台中夜貓族的救星!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

豐車號 X 茶食日常 環境分享

【豐車號 X 茶食日常】位於臺中市西屯區福林里福康路，鄰近東海大學商圈，就在澄清醫院的對面，看到紫色的店門就是了!

【豐車號 X 茶食日常】提供內用和外帶服務，用餐區在二樓相當寬敞明亮，無論是自己或和朋友來都很適合。

【豐車號 X 茶食日常】的飲品主打機器科技現萃，每杯都是使用獨立的茶包個別現萃，打造出同款標準的極致風味～

豐車號 X 茶食日常 菜單

豐車號 X 茶食日常 餐點介紹

套餐一?179元

▼套餐一可以任選鍋燒意麵+炸物+70元飲品，吃完後會超級有飽足感!

套餐二 ?159元

▼套餐二可以任選蛋餅+炸物+70元飲品，半夜凌晨可以吃到這也太幸福~

藥膳鍋燒意麵

▼熱呼呼的藥膳鍋燒意麵，還沒吃就聞到濃濃藥膳香，湯頭清甜順口，裏頭能吃到雞蛋、高麗菜、火鍋料和肉片，份量很足吃完很飽!

起司豬蛋餅

▼邪惡指數爆表的起司豬蛋餅，煎到酥酥脆脆的蛋餅皮，裏頭包著炸過的起司火腿豬排，還有爽脆高麗菜和熔岩起司，趁熱咬下滿滿起司香在嘴裡炸開，每一口都超厚實滿足!

炸脆薯 炸蘿蔔糕

▼現點現炸的炸脆薯炸蘿蔔糕，撒上胡椒整個香氣十足，咬下來更是酥脆不油膩!

粉角莊園鮮奶茶 老鹽檸檬椰子

▼它們家的飲料完全不馬虎， 粉角莊園鮮奶茶喝得到超特別的紫薯粉角，口感嚼勁好咬相當涮嘴，咀嚼控絕對會愛慘!

▼這杯老鹽檸檬椰子更是讓人印象深刻，入口清爽的椰子香襲來，伴隨酸酸甜甜的檸檬，爽口又解膩夏天很適合!

豐車號 X 茶食日常 用餐心得

夜貓子半夜也不怕肚子餓，這家【豐車號 X 茶食日常 】真的是宵夜族救星，重點是口味完全沒在馬虎，從熱騰騰的鍋燒意麵到爆料蛋餅，凌晨可以吃到這些實在太幸福啦!

豐車號 X 茶食日常 店家資訊

Facebook  INSTAGRAM  官網

地址：臺中市西屯區福林里福康路13號

營業電話 :⁣ 04 2462 8000
營業時間：10:00-1:00(凌晨) 周六日休

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

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豐車號X茶食日常 西屯澄清店

04-24628000
台中市西屯區臺中市西屯區福林里福康路13號
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