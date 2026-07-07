苗栗竹南巨無霸水果冰！祥賀芒果牛奶冰超大塊水果，浮誇系水果冰超高CP值。

苗栗竹南美食推薦祥賀芒果牛奶冰！巨無霸綜合水果牛奶冰，大塊現切的芒果、奇異果與西瓜堆疊如小山，每碗只要260元，大份量3、4人分食才吃得完。

隨著氣溫持續攀升，又到了全民吃冰的火熱季節！位於苗栗縣竹南鎮公義路上的祥賀芒果牛奶冰，憑藉著堆疊如小山般的浮誇系剉冰，成為中台灣具指標性的消暑聖地，這家店的地理位置相當獨特，正好坐落於國道3號香山交流道與台61線西濱快速道路附近，南來北往的交通動線極為便利，儘管店址不在繁華的熱鬧市區，但平日中午依然能看見絡繹不絕的吃冰熟客，假日更是天天上演排隊排到爆的盛況，開車前來的觀光客與在地人，多會沿著周邊白線尋找安全的車位，再徒步前來一睹巨無霸水果冰的魅力。







夏季限定芒果牛奶冰與浮誇大塊現切綜合水果冰

來到祥賀芒果牛奶冰，首選絕對是澎湃的水果冰系列！其中每碗售價260元的「綜合水果牛奶冰」更是紅遍社群平台的浮誇打卡品項，冰品選用奇異果、芒果與西瓜三種新鮮水果，大塊現切的果肉鋪得滿滿，多到讓人完全看不到底部的冰面，整碗冰的份量極其驚人，非常適合3至4人一同分食，五彩繽紛的鮮豔色調在視覺上極具衝擊力，現切水果散發出的自然香氣更是讓人食欲大開。





清爽不膩甘甜煉乳與質地細緻不刮嘴的平價剉冰

在風味表現上，這款綜合水果牛奶冰取得了絕佳的平衡。雖然冰面上淋有香濃的煉乳，但因為新鮮水果本身帶有自然的微酸與甘甜，整體吃起來完全不會讓人覺得甜膩，煉乳的奶香反而扮演了提味角色，將芒果與奇異果的鮮甜襯托得更加明顯，店家剉冰質地處理得十分細緻，入口即化，完全不會有粗糙刮嘴的顆粒感。像這樣清爽又療癒的滋味，就算大口吃完也完全不會感到口渴，超高CP值難怪讓許多老饕專程開車前來回訪。





自助式點餐機動線與半開放式庭院的透心涼體驗

祥賀芒果牛奶冰的店內消費採取現代化的半自助管理。內用與外帶的點餐動線區分明確，內用顧客需使用自動點餐機進行點餐，付款後會拿到號碼單，隨後便可至內用區等候叫號自行取餐。店內的用餐空間屬於半開放式的庭院，內用並無裝設冷氣。雖然在盛夏等餐時會感覺到些許熱意，但當巨無霸剉冰上桌、大口吃冰的瞬間，整個人便會感覺到透心涼的舒暢感。用餐完畢後，食客們也別忘了自行將餐盤與垃圾放回回收區，共同維護乾淨的用餐環境。





所在地址：臺灣苗栗縣竹南鎮公義里公義路2452號

營業時間：11:00am-19:00pm

週一、二公休

店家電話：03-7583783



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