基隆仁愛市場美食推薦！奇軒壽司屋台式握壽司七貫160元，爆料味噌湯每桌必點。

基隆仁愛市場美食推薦！奇軒壽司屋高CP值台式日料，握壽司7貫只要160元，30元的味噌湯魚料給得大方、料多到爆炸。

來到基隆除了到知名的廟口夜市，仁愛市場二樓更是隱藏著無數在地人的廚房！從基隆火車站步行約10分鐘即可抵達的仁愛市場，近年開了許多間觀光客爭相排隊的日式料理店，在市場2樓49號攤位，藏著一間當地人從小吃到大的基隆仁愛市場美食奇軒壽司屋，這家壽司屋走的是純樸的台式老攤路線，不賣弄浮誇的裝潢，用餐的客人幾乎清一色都是當地居民，為了配合市場作息，店家在觀光客正要前來的下午2點半便提早收攤，想吃老台北、老基隆人記憶中台式壽司風味的話，記得要提早前來。







三原色經典台式握壽司風味

奇軒壽司屋主店面與板前大約僅有6至7個座位，電梯上來處則另設有一張4人小桌，每到用餐尖峰時段經常可見排隊人潮，店內菜單品項相當精簡，2026年全新菜單依然維持著超高性價比，初次來推薦點每份7貫只要160元的綜合握壽司，主要以鮭魚、旗魚與鮪魚等經典三原色為主，奇軒壽司屋的握壽司遵循古法，台式風格在出餐前先刷上一層甘甜的醬油膏，鮭魚油香豐厚，鮪魚赤身扎實，退冰技術到位的旗魚則在醬汁襯托下格外美味，每一口都是幾十年前吃過的樸實感動。





料多到爆炸的魚料味噌湯

除了經典的握壽司，奇軒壽司屋每碗只要30元的味噌湯更是每桌必點，味噌湯量相當於一般日式料理店的大碗，湯匙隨手一撈，滿滿的豆腐、大塊魚肉魚料多到讓人驚嘆，因為使用了大量新鮮魚肉切片與骨邊肉一同熬煮，味噌湯頭喝起來格外鮮美甘甜，如果不想吃單貫壽司的話，店內每份210元的生魚蓋飯與每份270元的生魚片同樣物超所值，點一碗爆料味噌湯搭配一碗盛滿鮮魚的生魚蓋飯，就是基隆人最奢華卻平價的庶民早午餐。





仁愛市場平價日料

在奇軒壽司屋用餐，雖然沒有精緻冷氣房與華麗擺盤，卻能深刻體會到基隆這座城市的生活風格，店內另外提供每支50元的明太子手卷與每份100元的和風蟹肉，簡單的幾種選項，卻靠著食材的誠意與實在的價格累積了網路4.2星的好評，這裡賣的不只是食物，更是一份傳承數十年的老手藝，想體驗高性價比台式壽司、不介意傳統市場熱鬧環境的老饕，這家隱身於仁愛市場的小店，絕對是深入基隆老街時，最值得列入日常常駐美食名單的在地美食店家。







奇軒壽司屋 店家資訊

地址：基隆市仁愛區仁四路200增28 仁愛市場49號2樓

電話：0935 771 506

營業時間：09:00–14:30(週一休息)