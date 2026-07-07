台中國美館旁不限時咖啡廳！MEHER CAFE 米賀咖啡必點，可可香冰美式 特調甜橙美式。

台中國美館周邊咖啡廳推薦！MEHER CAFE 米賀咖啡主打不限時、冷氣開放與寵物友善空間，招牌冰美式咖啡帶有可可香氣尾韻回甘。
在台中美術館商圈不限時咖啡廳！近期台中跑咖必去咖啡廳便是米賀咖啡MEHER CAFE，這家隱身於台中西區的連鎖品牌咖啡館，最吸睛的特色莫過於玻璃牆面上繪製著帶有美式幽默感的手繪貓咪插畫，雖然店內並無真實貓咪坐鎮，但寫實逗趣的畫作為空間注入了豐沛的藝術氛圍，店家為不限時咖啡廳，環境簡約溫馨且冷氣開放，同時也是一間寵物友善咖啡廳，非常適合1至2人享受悠閒的午後時光。
幽默貓咪插畫包裝咖啡與可可香氣回甘冰美式
米賀咖啡MEHER CAFE的店內空間以貼心的外帶與咖啡豆販售為主，內用座位數量雖然精巧，但大片落地窗的視覺設計讓人倍感放鬆，店內的咖啡豆外包裝、外帶杯到牆面畫作，統一採用獨特的手繪線條人像、貓咪風格，讓整座咖啡館宛如一座微型藝廊，店內每杯120元的冰美式咖啡是不少熟客的最愛，帶有沉穩的可可香氣且尾韻會自然回甘，另外加入透明蘇打水的蘇打美式咖啡，則透過氣泡的細緻刺激，為舌尖帶來充沛的舒暢活力。
特調甜橙美、手作午茶甜點必點
除了經典黑咖啡，店內每杯120元的甜橙美式咖啡，將新鮮果汁與美式咖啡完美融合，酸甜中帶著咖啡醇香，是特調系咖啡的熱門代表，店家每日提供的限定手作甜點也是必點，經典巧克力乳酪塔底層塔皮酥脆，中間是由鮮奶油混搭乳酪製成，最上層則鋪滿巧克力碎片，與黑咖啡十分和諧，另一款深受女性顧客喜愛的莓果蛋糕，最上層抹上厚厚的莓果奶霜與鬆軟蛋糕底，中間則夾入厚實果泥，酸甜絲滑的滋味非常符合大眾對午茶蛋糕的期待。
外帶自家烘焙精品豆
米賀咖啡MEHER CAFE除了提供各式特調，更有高品質的精品手沖單品咖啡可供選擇，其自家烘焙的精品咖啡豆與掛耳包亦是許多常客固定回購的外帶熱門品項，對於不想要去人多擁擠的浮誇網美店，只想好好喝杯好咖啡、安靜看個畫展的咖啡控而言，這家位於台中西區的特色咖啡廳，不論是內用或是隨手外帶一杯單品咖啡，都是忙碌城市生活裡最療癒的日常常駐名單。
米賀咖啡．MEHER CAFE
地址：臺中市西區土庫里五權西四街5號
電話：04-2378 0889
營業時間：09:30–16:30 周日: 10:30~16:30 (周一公休)
官網: 按這裡 / IG: 按這裡
｜MEHER MAP/地圖
More 周邊咖啡美食
- Douzi美術館站｜ 單品咖啡+老菜脯絕妙搭配
- Bagel & Bagels 貝與果｜超過30種口味－復古美式貝果專賣
- 台中西區｜ Tamp Temper３ FreeSolo Taichung Coffee
- 台中｜西區 全台最好吃的炒飯－是他！粒粒分明帶著鍋氣
- 斐得｜新品 炸物超厚漢堡X霸王級手工貝殼麵馬鈴薯焗烤:肥美指數破表
- パーラー映 parlor_ei ｜老宅裡的甜點店.茶!
- 台中西區 招財咖啡: 沒人帶路絕對不知道這裡有咖啡
- 蔦屋 台中｜TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店
- 台中西區｜壱絕咖哩｜模範街裡的日風咖哩店，乾咖哩
- 奉咖啡 Presentcafe 不走正門的咖啡館，通道是旁邊小巷
- 台中西區｜蜉蝣。Fu You Flour Lab 麵粉工作室 日式款炸麵包!
- 台中冰店 §夕日裡的王八蛋 開到深夜的冰店是日雜懷舊風格!
- 台中西區｜咖啡甜點 Ka chill 笑甜點 神隱住宅區的甜點專賣-戚風蛋糕
- 台中西區｜oink oink 小豬先生 清新義式小餐館每道餐點都讓人喜愛
- 台中西區 ｜甜點 Urara閣樓上的鹹派 從閣樓搬到小巷弄
- 台中西區｜Pho1 人人河粉 清新時尚空間很舒適
- 台中西區 ｜ 8豆珈琲 純白咖啡館 來點午間輕食 咖啡甜點