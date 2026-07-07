台中國美館旁不限時咖啡廳！MEHER CAFE 米賀咖啡必點，可可香冰美式 特調甜橙美式。

台中國美館周邊咖啡廳推薦！MEHER CAFE 米賀咖啡主打不限時、冷氣開放與寵物友善空間，招牌冰美式咖啡帶有可可香氣尾韻回甘。



幽默貓咪插畫包裝咖啡與可可香氣回甘冰美式



米賀咖啡MEHER CAFE的店內空間以貼心的外帶與咖啡豆販售為主，內用座位數量雖然精巧，但大片落地窗的視覺設計讓人倍感放鬆，店內的咖啡豆外包裝、外帶杯到牆面畫作，統一採用獨特的手繪線條人像、貓咪風格，讓整座咖啡館宛如一座微型藝廊，店內每杯120元的冰美式咖啡是不少熟客的最愛，帶有沉穩的可可香氣且尾韻會自然回甘，另外加入透明蘇打水的蘇打美式咖啡，則透過氣泡的細緻刺激，為舌尖帶來充沛的舒暢活力。



特調甜橙美、手作午茶甜點必點

外帶自家烘焙精品豆





米賀咖啡MEHER CAFE除了提供各式特調，更有高品質的精品手沖單品咖啡可供選擇，其自家烘焙的精品咖啡豆與掛耳包亦是許多常客固定回購的外帶熱門品項，對於不想要去人多擁擠的浮誇網美店，只想好好喝杯好咖啡、安靜看個畫展的咖啡控而言，這家位於台中西區的特色咖啡廳，不論是內用或是隨手外帶一杯單品咖啡，都是忙碌城市生活裡最療癒的日常常駐名單。



米賀咖啡．MEHER CAFE

地址：臺中市西區土庫里五權西四街5號

電話：04-2378 0889

營業時間：09:30–16:30 周日: 10:30~16:30 (周一公休)

官網: 按這裡 / IG: 按這裡



｜MEHER MAP/地圖

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