台中超強豬肋排火鍋！逢甲新開幕盆滿鍋滿火鍋，大骨小菜沙拉飲料吃到飽。

沒想到台中居然有這麼酷的火鍋，逢甲這家【盆滿鍋滿火鍋 】，主打蔬果豬骨熬了超過四小時的清甜滋味，，蔬果豬骨熬了超過四小時的清甜滋味，豬大骨吃到飽更是人均只要$276，肉很嫩吸爆骨髓過癮到不行，內用還有小菜+沙拉無限吃到飽，飲料加價88原就有九種品項任你喝，喜歡火鍋的你絕對要收藏!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

盆滿鍋滿火鍋 環境分享

▼【盆滿鍋滿火鍋 】位於臺中市西屯區西平里福星北路，就在逢甲商圈附近，米色系的建築相當搶眼，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【盆滿鍋滿火鍋 】用餐環境超級漂亮，讓人誤以為來到哪家咖啡廳，兩~四人座位適合三五好友享用!

▼【盆滿鍋滿火鍋 】內用就有超多小菜沙拉可以無限吃，醬料區品項更是多到讓人選擇障礙!

盆滿鍋滿火鍋 菜單

盆滿鍋滿火鍋 餐點介紹

豬肋排鍋?686元

▼比手臂還粗的豬肋排鍋，燉到超級入味，肉質軟嫩多汁，筷子輕輕一撥就骨肉分離，湯頭以大骨、蔬果熬煮不添加任何味素 ，喝起來溫潤順口，入口都是蔬菜的清甜感~

▼豬肋排的肉有夠嫩又厚實 ，而且完全沒有豬腥味~

大骨吃到飽/位? 368元（優惠第二位半價）

▼超佛心的大骨吃到飽，現在優惠第二位只要半價，大骨骨髓用吸管一吸真的太過癮，骨頭旁邊的肉肉也很嫩，直接啃好啃滿！

特上熟成梅花牛（小份）?386元

▼特上熟成梅花牛粉嫩的肉肉，咬起來柔軟好咬，單吃或是沾醬都有夠讚！

雙喜牛豬餐（特上五花牛+特選三白肉）?486元

▼肉肉控會愛的雙喜牛豬餐，可以吃到牛肉和豬肉一次滿足！

手工蝦滑?168元

▼推薦必點這個手工蝦滑！彈牙好咬，真的吃得到蝦子本人！

蔬菜盤（大份）?288元

▼營養滿滿的大份蔬菜盤，可以吃到南瓜、洋蔥、高麗菜、綠色蔬菜、豆腐、番茄、菇類、米血、玉米，豆皮、丸子，CP值高極高欸！

白玉苦瓜?99元 青木瓜?99元

▼蔬菜可以點到很特別的品項，像是白玉苦瓜和青木瓜都很不錯！

臭爆臭豆腐?88元

▼最後可以來份臭爆臭豆腐下鍋，光用聞的就臭到不行，下鍋直接變成臭臭鍋換湯頭，豆腐咬下去會爆汁要小心！

軟糯紅油豬蹄（限量供應）?398元

▼每日限量的軟糯紅油豬蹄，吃得到滿滿膠質，醬汁香辣夠味，拿來拌飯有夠讚！

香酥手抓孜然排?268元

▼超邪惡的香酥手抓孜然排，外皮焦香酥脆，再撒上靈魂香料「孜然」，濃郁的鹹香與微麻辛辣交織，以手抓著大快朵頤，非常過癮。

飲料無限暢飲?88元

▼每人只要$88元就有飲料無限暢飲，有9種飲料喝到飽，個人私心推薦椰子水很清甜~

盆滿鍋滿火鍋 用餐心得

喜歡喝湯吃肉的火鍋控，千萬別錯過這家【盆滿鍋滿火鍋 】，清甜湯頭滿足喝湯的過癮，還有超爽的大骨無限吃到飽，兩種快樂通通一次滿足!

盆滿鍋滿火鍋 店家資訊

INSTAGRAM 線上訂位

地址：臺中市西屯區西平里福星北路3號

營業電話 : 0935 227 118

營業時間：11:30-22:00