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去宮古島沒吃過這碗算白去！沖繩排隊名店麺屋サマー太陽超狂「極濃車蝦拉麵」晚來就吃不到

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2026-07-09 16:40文字：貪食瑞秋a口袋名單 
貪食瑞秋a口袋名單

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去沖繩宮古島沒吃過這碗麵算白去？把整尾明蝦入菜的車蝦拉麵每日限量供應，內行人傳授再加點這碗飯才是最棒體驗～

來到沖繩宮古島自由行，除了欣賞療癒海景之外，尋訪在地特色餐飲已成為現代旅人的生活風格。位於宮古島市區的熱門排隊名店「麺屋サマー太陽」，主打每日限量的車蝦蝦湯蕎麥麵，以濃郁的車蝦鮮味搭配店內手工製作的Q彈麵條，吸引不少日本在地人特地前來朝聖。店內貼心提供中文菜單，讓外國觀光客點餐沒有壓力，是許多旅客相當推薦的宮古島拉麵選擇！



宮古島自由行必吃！隱身市區的美食「麺屋サマー太陽」

這間在宮古島市區享有高人氣的拉麵名店，最具代表性的就是每日限量供應的車蝦蝦湯蕎麥麵。店家以鮮甜車蝦熬煮出層次豐富的湯頭，搭配每日自製麵條，每一碗都展現職人的細膩功夫。雖然店面外觀較不顯眼，且用餐時段往往需要排隊，但店家在候位區設有室內座椅。並採用半開放式廚房，讓客人在等待時也能近距離欣賞師傅煮麵的過程，對喜歡紀錄美食的旅人相當友善。



大尾明蝦入菜！宮古島拉麵招牌推薦

招牌的沖繩車蝦拉麵每碗售價1600日圓，一上桌就能聞到濃濃蝦香。湯頭以車蝦熬煮的味噌湯底為主，喝起來鮮味十足，整體呈現鹹度較高的道地日式風味。主角車蝦的尺寸相當大，肉質Q彈扎實，並保留完整蝦殼上桌。桌上貼心提供剝蝦教學，讓食客能輕鬆享用。拉麵還配有2片肥瘦比例剛好的軟嫩叉燒，搭配吸附滿滿蝦湯精華的自製麵條，份量相當剛好。



豐富海味蛤蜊飯搭配濃厚蝦湯的絕配吃法

除了拉麵之外，售價350日圓的蛤蜊飯也是深受饕客喜愛的配餐。碗裡的蛤蜊給得相當有誠意，每一口都吃得到鮮甜海味，調味鹹香恰到好處。最推薦的內行吃法，就是最後把剩下的車蝦拉麵蝦湯倒進蛤蜊飯裡一起拌著吃。當濃郁的蝦香與蛤蜊的鮮甜海味融合之後，整碗飯的層次會變得更加豐富，是來到宮古島必吃美食行程中不可錯過的獨特體驗。



麺屋 サマー太陽店家資訊

  • 地址：Nishizato-845-1 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906-0013 日本
  • 電話：0980-79-0597
  • 營業時間：10:30-14:30，週三、六店休

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麺屋 サマー太陽

+81 -980790597
沖繩縣宮古島Nishizato-845-1 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906-0013日本
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