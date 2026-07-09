西巡邏街是近期來首爾可以安排一下的個觀光景點，

整條街有許多咖啡廳、小物店、拍貼機和特色餐廳，

也是韓國年輕人假日很喜歡約會、散步的地方。



這間咖啡廳整棟是傳統韓屋風格，





點餐完後提供一張店內須知，會告知標示男、女廁的樓層位置、用餐時間限制，

以及用餐完畢後需自行將托盤放回回收區等規定。



座位區分為室內、戶外，二樓還有屋頂露台座位，

可以依照自己喜歡的用餐氛圍選擇。



Ruby 前面已經先踩點了一間咖啡廳，來到這裡就簡單點了一杯咖啡，

找個舒服的位子坐下，悠閒地滑滑手機、放空一下，靜靜享受首爾的午後時光。



環境相當舒適，氣氛悠閒也不會太過吵雜，出國就是放慢步調，好好享受，

而西巡邏街石牆路也是許多人必拍的打卡景點，

不管怎麼拍都很有韓劇氛圍，真的非常推薦！









【店家資訊】

👉 Cafe SASA（카페사사）

🏠 147 Seosulla-gil, Jongno District, Seoul,

🚈 鐘路三街站 7號出口

☎️+82 2-762-7001

⏰週一~週五 AM10:00~PM18:00 / 六日 AM12:00~PM20:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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