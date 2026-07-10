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新店一日遊必吃！獨特清甜湯頭「炳宏甘蔗麵線」，老饕曝別忘加隱藏版辣蘿蔔乾

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2026-07-10 17:40文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

吃過用甘蔗與大骨熬的麵線嗎？捷運站出站1分鐘即到的這間小店，是在地老饕的私藏口袋名單～
走入新北市新店區，日常的步調總能在轉角的小吃店裡找到歸屬。位於北宜路一段的炳宏甘蔗麵線，鄰近捷運站，是許多在地人熟知的美味選擇。這家店打破傳統麵線以柴魚或冰糖調味的常規，創新地將天然甘蔗與大骨一同熬煮，融合成帶有淡淡清甜的獨特湯頭。這種柔和的風味走南部偏甜路線，卻全由天然食材呈現，為高評價的街邊傳統點心注入了清爽的日常風格。

樸實空間與獨特的點餐節奏

這間受到關注的新店站美食，位置就在捷運站對面，出站後步行大約1分鐘就能抵達，對搭乘捷運的族群來說非常便利。店內的空間雖然不大，僅有幾張桌子與少數座位，卻充滿了街邊日常的溫馨感。由於整間店全由老闆獨自一人打理，從煮麵、切料到收銀都需要親力親為，因此在極度忙碌的時候會暫停接單。來到這裡的饕客們都習慣了這種不慌不忙的步調，店內也貼著禁用外食與需要交談時配戴口罩的公告，展現出店家對生活秩序的堅持。




品項不多卻樣樣經典，還有隱藏版辣蘿蔔乾

作為備受好評的新店美食推薦店鋪，這裡雖然只精選幾款經典品項，卻道道紮實。招牌的甘蔗麵線小碗售價50元，中碗60元，大碗80元，配料包含飽滿無腥味的蚵仔與處理乾淨的大腸。如果想品嚐純粹的湯頭，清麵線小碗也只要30元。此外，店內也提供外皮酥脆的臭豆腐與食材多樣的甜不辣，大份皆為75元或80元，小份則為60元，搭配甜度適中的決明子紅茶更是一絕。桌上的辣蘿蔔乾更是隱藏亮點，店家規定3匙以內免費，超過則每3匙加收10元，其辣度強烈，建議饕客們先少量添加，以免掩蓋了甘蔗湯頭原有的清甜層次。

品項大碗 / 大份中碗 / 中份小碗 / 小份
甘蔗麵線80元60元50元
清麵線50元40元30元
臭豆腐80元60元
甜不辣75元60元


店家/景點資訊

  • 店家名稱：炳宏甘蔗麵線
  • 所在地址：231TW新店區北宜路一段41之1號
  • 營業時間：
  • 店家電話：02-2910-8997
  • 評價：★★★★★
  • 備註資訊：
    週一至週六 12:00–19:30（週日公休）。桌上的辣蘿蔔乾是隱藏亮點，三匙以內免費，超過每三匙10元。店內公告禁用外食、需交談時請戴上口罩。甘蔗麵線大碗80元、中碗60元、小碗50元。清麵線30元起。臭豆腐、甜不辣60元起。決明子紅茶。

交通資訊

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炳宏甘蔗麵線

02 -29108997
新北市新店區新北市新店區文中里北宜路一段41之1號
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