拉開窗簾跟大佛打招呼！10間不踩雷「彰化住宿推薦」：竟然還把在地排隊美食搬進早餐？

想找高CP值、不踩雷的彰化住宿嗎？彰化這幾年真的變得超好玩！從歷史感滿滿的鹿港老街、商圈生活機能超棒的員林和彰化市區，到全新崛起、交通超方便的田中高鐵特區，不管是想帶全家人來趟親子慢旅，還是想追求質感自駕遊，通通都能滿足。這篇幫大家精選了網路最熱門、PTT和Dcard網友推爆的10間彰化飯店推薦。讀者最關心的硬體設備，像是有沒有泳池、健身房、兒童遊戲室或洗衣房，這篇通通幫你標示得一清二楚，出發前看這篇，絕對能選到最適合你的質感落腳處！

為了方便大家秒懂哪間飯店最符合你的設施需求，直接看這張對照表：

員林與彰化市區：生活機能絕佳、吃貨高CP值首選

沒問題！我們把死板板的硬體表格換掉，用超有畫面、像在跟朋友推坑的聊天口氣，把這10間飯店的特色和設備一次聊給你聽！

1. 康橋商旅－彰化員林館

特色： v CP值爆棚 v 免費宵夜 v 免費自助洗脫烘 v 免費停車 v 單車租借

這間真的是吃貨界的神級平價傳奇！一走進大廳，24小時不打烊的咖啡、飲料、杜老爺冰淇淋就在那裡跟你招手，最扯的是四人房居然2500元有找，雖然館內沒有泳池或健身房，但他們家超貼心，不僅有免費單車可以讓你騎去逛員林市區，還有一整排免費的全新自助洗脫烘衣機，連洗衣精都幫你準備好，開車來也有專屬平面停車場，這CP值真的高到頂天！

詳細介紹：康橋商旅彰化員林館

住址： 彰化縣員林市靜修路10號

電話： 04-838-1866

2. 彰化福泰商務飯店

特色： v 遠眺大佛 v 專業健身房 v 免費停車 v 商務推薦

如果想住在彰化市區，選這間指標性的連鎖體系絕對最安心！它的房間設計現代又寬敞，重點是很多房型拉開窗簾，就能直接跟遠處的「八卦山大佛」招手對望，超有在地感。雖然這裡沒有泳池和兒童遊戲室，但5樓的專業健身房硬體超到位，跑步機、重訓設備一應俱全，回飯店還能去按個按摩椅放鬆。開車族也別擔心，地下和平面停車場都很大很好停，門口還有U-bike站點，不管是要出差還是全家自駕遊都很推。

住址： 彰化縣彰化市建寶街20號

電話： 04-712-5228

3. 彰化桂冠汽車旅館

特色： v 自駕友善 v 親子大空間 v 一房一車庫 v 隱密性高

彰化市區口碑極佳的親子友善精品汽旅，房間內空間大到驚人，非常適合帶著小孩全家出遊。不僅好停車，還有許多主題房型可以選，保證讓小朋友興奮不已！開車前往彰化火車站或市區古蹟都非常近，生活機能便利。部分主題房型內配置了按摩浴缸或寬敞的活動區，大人可以好好放鬆，小孩也有足夠的空間活動。

住址： 彰化縣彰化市交流道東路1號

電話： 04-738-0022

Check-in / Out 時間： 18:00 / 12:00 (註：依汽旅規範)

4.員林昇財麗禧酒店

特色： v 老牌星級 v 寬敞大空間 v 鄰近夜市 v 免費停車 v 單車租借

員林鬧區深耕多年的老字號星級酒店（在地人常簡稱員林麗禧），雖然不是那種最新潮的網美店，但飯店硬體維護得很好，房間大到小朋友可以在裡面塞車，服務也是滿滿的人情味。它最大的優勢就是生活機能好到爆，走路就能去逛龍燈夜市、喝星巴克，或是買在地的雞爪凍當宵夜。館內雖然沒有泳池、健身房或兒童遊戲室，但備有基本的商務中心和中式宴會餐廳，還提供住客免費借用腳踏車跟免費的專屬地下平面停車場，整體感覺就是四平八穩又很舒適。

住址： 彰化縣員林市中山路二段395號

電話： 04-833-3999

鹿港老街區：沉浸歷史與在地美食的文化慢旅

5. 鹿港永樂酒店

特色： v 親子推薦 v 遊戲室/區 v 電動車充電 v 免費停車 v 在地排隊早餐 v 健身房

來到歷史感滿滿的鹿港，這間萬豪集團旗下的品牌酒店絕對是頂級享受首選！它的親子友善完全不是蓋的，雖然沒有大型泳池，但在1樓戶外特別打造了一個秘密花園，裡面有小朋友最愛的沙坑、塗鴉牆，甚至還有復古的汲水器可以玩水，保證讓小孩玩到不想回房。大人除了可以去2樓的有氧健身房流流汗，最讚的就是飯店每天把鹿港要排隊的阿振肉包、陳耀訓麵包、在地麵線糊直接搬進自助早餐，不用曬太陽排隊就能吃遍鹿港！開車來還有專屬平面停車場，還貼心配置了電動車充電樁呢！

住址： 彰化縣鹿港鎮三民路152號

電話： 04-776-2999

6. 鹿港澄悅商旅

特色： v 高空景觀餐廳 v 在地風味早餐 v 免費停車 v 單車租借

這間在網路上的好評多到數不完，位置就在鹿港星巴克旁邊，買咖啡、覓食都超方便。它最讓人驚豔的，就是頂樓那個少見的高空景觀餐廳，早晨一邊看著鹿港整片市景、一邊吃著控肉割包跟麵線糊，真的超Chill！房間風格走典雅清新路線，而且都有獨立的小陽台可以吹吹風。雖然館內沒有泳池、健身房和遊戲室，但飯店有提供免費腳踏車讓你可以輕鬆穿梭老街，開車來也有專屬的地下和平面停車場，硬體水準非常到位。

住址： 彰化縣鹿港鎮中正路510號

電話： 04-778-1313

7. 宮后文旅

特色： v 清水模網美風 v 天后宮旁 v 在地名店早餐 v 免費停車

隱身在天后宮旁邊的這間精品民宿，完全就是IG網美的最愛！整棟建築是超有質感的清水模搭配溫暖的木質調，一樓還附設了充滿人文氣息的文青咖啡廳，坐在裡面喝杯手沖咖啡整個人都優雅起來。這裡走的是精緻溫馨路線，所以像電梯、泳池、健身房、遊戲室這些大型設施通通都沒有，長輩或行李很多的朋友要稍微留意一下。不過民宿主人超貼心，早餐還會幫你準備排隊名店的王罔麵線，門口也有限量的專屬平面車位，那種充滿溫度的款待會讓你一住就愛上。

住址： 彰化縣鹿港鎮宮后巷63號

電話： 04-774-8080

田中區域：高鐵交匯點的全新田園質感選擇

8. 彰化馥御花園酒店

特色： v 親子推薦 v 遊戲室/區 v 健身房 v 免費停車 v 高鐵站旁 v 免費自助洗衣 v 載具租借

這間全新落成的星級飯店真的太狂了！位置就在彰化高鐵站正對面，出站走路2分鐘就到，簡直是交通之神。全館百間客房都有獨立的觀景大陽台，看出去就是療癒的田中田園綠意。它的硬體設施直接拉到最頂，3樓的健身房還有現在最夯的健身魔鏡，最厲害的是24小時開放的室內兒童遊戲室，球池、溜滑梯、Switch遊戲機通通有，戶外甚至還規劃了賽車道和沙坑，根本是頂級的親子樂園！館內還提供免費自助洗衣房、自行車與電動機車租借，加上超大的平面停車場，全家度假選這裡就對了！

住址： 彰化縣田中鎮高鐵站區大社路一段585號

電話： 04-875-1122

9. 田中文旅

特色： v 巨型網美書牆 v 全天候免費點心 v 火車站旁 v 免費停車 v 單車租借

被無數網友封為「全台最有溫度文青旅店」的就是它！緊鄰台鐵田中站步行只要2分鐘。一踏進大廳，那整面壯觀的木質書牆和高質感沙發，會讓你以為走進了哪間高級圖書館。大廳全天候都無限量供應在地的餅乾、茶點，每次經過都可以拿一點來解饞。雖然主打文青慢活的它，館內找不到泳池、健身房或兒童遊戲室，但飯店有提供免費腳踏車租借，讓你可以騎去田野間吹風，開車來也有專屬的特約戶外平面停車場，是一家細緻度滿分的質感旅店。

住址： 彰化縣田中鎮福安路326號

電話： 04-875-3996

質感加碼：網美激推與文青風特色旅宿

10. 彰化華宿文旅

特色： v 極簡工藝風 v 設計交誼廳 v 自助洗烘衣 v 免費停車

這間是彰化市區近期超紅的全新設計感旅店，全館從大廳到客房都流露著低調沉穩的極簡美學，黑灰色調的當代線條吸引超多網美去拍照打卡。公共空間雖然沒有大飯店的泳池、健身房或遊戲區，但有一個美到像lounge bar的設計交誼廳和微型商務吧，很適合晚上跟朋友在這裡聊天。館內也貼心設置了基本的自助洗烘衣設備，開車前來也有專屬的特約戶外平面停車場可以停，推薦給重視生活美學、想找平價高質感住宿的旅人。