來到首爾旅遊安國站也是許多人必訪之一，這間咖啡廳隱身在韓屋巷弄之中，

不是在熱鬧的大馬路旁，第一次來建議跟著 NEVER MAP慢慢找，很容易一不小心就走過頭。

先到櫃檯點餐、結帳，再自行找座位，等叫號器響起後，

再到櫃檯取餐即可，整個流程相當簡單。


Ruby爬文找探店時，發現這間咖啡廳最有名其實是司康和他的各式甜點，

可惜當天一路吃得太飽，只點了一杯咖啡。


有一整面是冰滴咖啡的設備，一滴一滴慢慢萃取。

這次沒機會喝到冰滴咖啡和司康，只好留下次再來品嚐。


最吸引Ruby是頂樓露台的景色！可以俯瞰一整片韓屋


提醒大家，這邊的樓梯沒有扶手，坡度也較陡，上下樓時要特別留意。

也許是基於安全考量，店家不接待12歲以下的小朋友入店，可以理解。


除頂樓的韓屋美景之外，Café SangGuk 每一層樓都有不同風格


滿滿韓屋的復古氛圍感，這也是吸引許多人前來拍照的原因。


店內還收藏了不少韓國藝人的親筆簽名，說不定會有自己喜歡的明星也曾來過！

雖天氣非常冷，Ruby還是忍不住跑到頂樓。當時沒有其他客人，

整個露台就像被我包場一樣，可以悠閒地欣賞韓屋美景、慢慢拍照，真的非常愜意。

如果有安排安國站這一帶，Ruby真的滿推薦把這間咖啡廳安排進行程，

在這裡喝咖啡、放慢腳步，感受首爾獨有的韓屋風景與悠閒氛圍感。



【店家資訊】
👉 Café SangGuk
🏠 Seoul, Jongno District, Changdeokgung-gil, 47-7 1층
🚈 安國站3號出口
☎️ +82 10-8956-5102
⏰ AM10:20~PM 21:30

Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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