從鍾路三街站6號出口左轉後慢慢走，看到整排的石牆路，就知道西巡邏街到了！

聚集了不同風格的咖啡廳，每一間都很有自己的特色，

來首爾旅行，每天喝上兩、三杯咖啡，真的是一點也不誇張。



這間是Ruby和朋友散步路過發現的，第一眼就被它充滿韓屋風格的外觀吸引，

低調卻很有質感，就決定進去坐坐順便休息一下。

我們選坐在戶外座位。店家貼心除了設有暖燈之外，每個座位還提供電毯，

可放腿上保暖，坐著喝咖啡真的舒服許多。不過當天風比較大，即使有暖燈和電毯，

偶爾吹來的冷風還是讓人很有冬天的氛圍。



店內座位分為戶外區、一樓內用區，以及二樓座位區。

二樓採用開放式窗戶設計，採光不錯，很適合悠閒待著。





採用自助點餐機點餐，點餐前，被甜點櫃裡琳瑯滿目的蛋糕吸引，看起來都精緻可口，

讓人忍不住陷入選擇障礙，最後才決定點了草莓蛋糕。

這次點了 草莓蛋糕 ₩9,500，草莓搭配柔軟的蛋糕，

一層細緻鮮奶油，甜而不膩，每一口都帶著淡淡草莓香氣。



飲品則點了拿鐵和美式咖啡，兩杯都有一層綿密的鮮奶油，

濃郁滑順的口感，也把咖啡香氣帶出來；

美式則帶有微酸，搭配鮮奶油一起喝下，

讓風味更有層次也和草莓蛋糕滿搭的。



如果有來西巡邏街，放慢你的腳步，隨意挑一間有眼緣的咖啡廳坐下，

點個咖啡配著甜點，好好的享受這座城市的咖啡文化魅力吧。





【店家資訊】

👉 서순라길 한옥카페 ( 瑞草洞路韓屋咖啡館 )

🏠 首爾特別市鐘路區西宣羅路 671、2 樓

🚈 地鐵鍾路三街站 6號出口

☎️ 0507-1383-2185

⏰ AM10:30~PM23:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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