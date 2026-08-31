來韓國玩，如果想帶一個不一樣的旅行紀念品回家，可以來畫一張Q版肖像，

這間「松鼠畫像 Acorn Caricature」在韓國很多地方都有分店，

主打快速一分鐘就可以畫出一張可愛的Q版畫像，

一個人是 7,000韓元，多一個人就再加7,000韓元。



Ruby這次畫的是西巡邏街分店，滿多情侶、朋友、家人一起來畫，

也有人帶著自己的毛小孩照片來畫，算是很有趣的體驗。





因為語言不通，Ruby就透過翻譯軟體跟畫家溝通，把照片拿給他當參考，

結果沒想到這位畫師居然直接看著照片畫😂，讓Ruby當下有點傻眼，想說……

Ruby還特別請畫師幫我署名「錢錢」的韓文，這樣才算完整❤️



這裡不能指定畫家，每位畫家的畫風還是會有些許不同，

有點像在開盲盒的感覺，最後畫出來的樣子，

可能跟想像中不太一樣，但也因此多了一點驚喜。



我覺得這種東西是一段旅行的回憶和紀念，價格不貴、又很有紀念性，

無價的旅行回憶是滿值得收藏體驗看看的喔。



【店家資訊】

🎨 acorn_seosulla (橡子漫畫 Acorn Caricature)

🌰 首爾市鐘路區西山羅街65號

🚈 鐘路三街站 8 號出口

⏰每日 AM13:00 ~PM 21:00



Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



圖片為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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