抓寶大師抽到剁手手！日本最新9款「寶可夢一番賞」可愛登場，萌度爆表「皮卡丘眨眼娃娃、伊布手提袋」來試手氣全帶回家。
寶可夢粉絲又要抽到剁手了！來到日本旅行，從超商、遊戲中心、甚至是藥妝店，隨處都能看到看到人氣角色的一番賞抽獎活動，特別是可愛度爆表的《精靈寶可夢》只要推出新品，都會讓抓寶大師手癢忍不住抽好幾次。日本知名玩具大廠「萬代南夢宮」即將全新推出的「寶可夢一番賞」商品，包括超萌的皮卡丘娃娃、波加曼皂液器、伊布手提袋與精緻杯盤、夢幻吊飾等，不管是實用系或是收藏系，全部都讓寶可夢粉絲抽到不想回台灣。
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▲圖片來源／一番くじ
日本玩具大廠「萬代南夢宮」經常推出各種動漫角色的一番賞，特別是人氣超高的寶可夢幾乎每個月都會登場，繼7月底的「寶可夢卡比獸活動一番賞」之後，萬代南夢宮再度宣布將於8月26日起，在日本全國推出全新的「寶可夢一番賞」。最令人期待的A賞是萌到爆表的27公分「皮卡丘微笑玩偶」，眨眼微笑的可愛模樣，加上蓬鬆柔軟的尾巴，讓人只想立刻抱緊處理；B賞則是質感爆表的「波加曼皂液器」，帶有珠光的粉藍色瓶裝設計，上面還有一隻超可愛的波加曼公仔，讓寶可夢粉絲天天洗手都有好心情。
▲圖片來源／一番くじ
C賞則是「伊布家族多功能手提袋」，提袋主色為溫柔沉穩的粉膚色，上面印滿了伊布與各種進化型態，最貼心的是外層還設有翻蓋式的濕紙巾收納層，絕對是外出必備的實用好夥伴；D賞為3款「寶可夢衣架玩偶」，角色分別是可愛系的伊布、木木梟與泡沫栗鼠，不管是旅行帶出門、放在房間當玩偶或是掛在衣架上，讓這些超萌娃娃為衣櫃中增添童趣氛圍都很合適。
▲圖片來源／一番くじ
而E賞與F賞同樣都是相當精緻的「玫瑰金吊飾」，差別在於E賞的角色有「皮卡丘、波加曼、耿鬼、、木木梟、泡沫栗鼠」，F賞則是「伊布＋伊布8種進化型態」共9種款式。
▲圖片來源／一番くじ
G賞就是在一番賞當中很常見且具實用性的「透明玻璃杯與盤子」，上面印了眾多寶可夢可愛的身影，很適合拿來盛裝下午茶小點心，或是當成零食與飾品收納容器；H賞則是3款束口袋與3款隨身鏡共6款獎品，抽到的話可以自由選擇自己喜歡的品項，不管是作為小物收納或是隨時整理儀容，都是出門時的最佳隊友。
▲圖片來源／一番くじ
最令人期待的「最後賞」這次也沒讓抓寶大師們失望，是由28公分高的「耿鬼玩偶」來擔任驚喜壓軸，可說是可遇不可求的夢幻獎品，最近剛好到日本旅行的話，不妨到各大場所尋找寶可夢一番賞的蹤跡，將這些實用又可愛的獎品帶回家吧。
▲圖片來源／一番くじ
寶可夢Fantacy Closet 一番賞
販售日期：2023年8月26日起
販售地點：日本全國書店、TSUTAYA、Animate、部份遊戲中心、部份藥妝店、Pokémon Center、一番賞官方商店等
價格：一抽680日圓
本文圖片版權／©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon
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