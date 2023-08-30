日本人氣男星高橋一生要來台灣了！出道已經20個年頭的高橋一生，一路走來從稱職的綠葉配角到變態殺人魔，一項不漏全都挑戰過，加上隨意就能展現的超燦爛笑容，一路以來早就為他奠定了超多死忠女粉絲，如今高橋一生睽違5年將於9月15日至17日再度來到台灣，並與導演渡邊一貴為電影《岸邊露伴在羅浮》進行宣傳，喜愛男神的粉絲們，千萬要把握這次近距離接觸的機會了。



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在日本至今連載超過30年、擁有超高人氣的少年漫畫《JoJo的奇妙冒險》，很多人沒有看過一定也聽過這部作品，而「岸邊露伴」就是JoJo系列第四部作品《不滅鑽石》的重要角色，後來作者荒木飛呂彥還以他為主角推出短篇漫畫《岸邊露伴一動也不動》，真人版系列則邀請到日本超人氣男星「高橋一生」來飾演岸邊露伴。

▲圖片來源／NHK DRAMA、株式会社集英社



即將於9月22日在台上映的《岸邊露伴在羅浮》，是荒木飛呂彥於2009年受邀參與法國巴黎羅浮宮的特展「羅浮宮漫畫邀請展」（Le Louvre invite la bande dessinée）而推出的衍生作品，這也是荒木飛呂彥第一部彩色單行本作品；此外，荒木飛呂彥同時是首位在羅浮宮參展的日本漫畫家，由於羅浮宮是世界上最負盛名的博物館之一，收藏了來自世界各地的藝術品，荒木飛呂彥也因此備受關注。

▲圖片來源／FASHION PRESS © 2023「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」製作委員会 © LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社



《岸邊露伴在羅浮》不僅同樣由高橋一生擔任主演，同劇還有飯豐萬理江、木村文乃、長尾謙杜等實力派演員共同演出，電影特地遠赴法國巴黎取景，拍攝地點不只有羅浮宮，場景還包含香榭麗舍大道、凱旋門、亞歷山大三世橋、卡魯塞爾廣場等，華麗大場面令人相當期待。

▲圖片來源／FASHION PRESS © 2023「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」製作委員会 © LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社



《岸邊露伴在羅浮》劇情簡介

電影描述岸邊露伴在十年前投稿漫畫處處碰壁時，邂逅了美麗的少婦「藤倉奈奈瀨」，意外得知羅浮宮收藏一幅「世界上最黑暗的畫」。十年後，已是全球知名漫畫家的岸邊露伴，為了親睹這幅畫作，潛入了不為人知的羅浮宮地下隧道，卻遭遇一連串驚悚駭人的事件…。