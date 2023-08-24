披薩派對再升級！必勝客「一公尺派對巨飽盒」帕瑪森餅皮小奢華開吃，吃披薩再加碼抽「十萬元派對金」披薩控揪團吃。
開披薩派對一定要的「必勝客一公尺披薩」強勢升級回歸！自從開賣以來，必勝客「一公尺派對巨飽盒」以超長一公尺大盒裝吸引目光，而其中更搭配3種披薩口味、2種飯麵主食以及多款點心，讓人開趴都要拍爆吃爆。這次必勝客「一公尺派對巨飽盒」再度回歸，從餅皮、飯麵選擇都免費升級，無論學校同樂會、辦公室約吃都要買起來。
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這次「一公尺派對巨飽盒」即日起強勢回歸開賣，除了維持超吸睛的超長型盒裝、特殊的長方形比薩造型之外，這次必勝客更在餅皮上全新升級，吃得到高人氣的「帕瑪森餅皮」，在鬆軟的餅皮外層撒上帕瑪森起司，是起司控狂推的超夯餅皮之一。除此之外，加量起司、雙層美式臘腸的「底特律無邊脆皮比薩」更是只在「一公尺派對巨飽盒」才吃得到。
除此之外，本次「一公尺派對巨飽盒」也推出新口味「藍濃起司蕈菇紙包飯」不加價免費升級，蔬食控也能一起開趴。必勝客再加碼，本次「一公尺派對巨飽盒」即日起開賣，同時在10/ㄅ1前只要買「一公尺派對巨飽盒」就可以獲得抽獎機會，在10/8抽出一位得獎者，一人獨得十萬元獎金，讓速食控揪團吃起來、抽起來。
必勝客 一公尺派對巨飽盒 販售資訊
供應期間：即日起，售完為止。
售價：原價2199元，歡慶價2099元。
必勝客 一公尺派對巨飽盒 抽獎活動
活動期間：即日起至2023/10/01
活動內容：凡購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即可參加抽獎，將於10/8抽出一位幸運得主獲得十萬元獎金。
詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。
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