終於等到星冰樂買一送一！對於小資族而言，喝杯星巴克就一定會先上網找哪一天有買一送一。而作為寵粉無極限的星巴克，幾乎每週不間斷的推出各種主題活動，讓人隨時都想揪人一起喝杯星巴克。這次連續兩天推出10款指定飲料買一送一優惠，包括近期極少推買一送一優惠的星冰樂。









這次星巴克買一送一將於8/28、8/29兩天早上11點至晚間8點期間登場，只要到實體門市點購「那堤、特選那堤、焦糖瑪奇朵、特選焦糖瑪奇朵、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、椰奶經典巧克力、豆奶玫瑰蜜香茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶奶霜星冰樂」任一款同品項飲品，即可享有買一送一優惠。醇濃抹茶奶霜星巴克還可以免費加量無糖抹茶，特製專屬的特濃版抹茶星冰樂。



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星巴克 指定品項好友分享日

活動日期：2023/8/28(一)-2023/8/29(二)

活動內容：活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：那堤、特選那堤、焦糖瑪奇朵、特選焦糖瑪奇朵、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、椰奶經典巧克力、豆奶玫瑰蜜香茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶奶霜星冰樂。不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部門門市不適用。

6.星巴克本活動之權利，若有未盡事宜，悉依本公司之相關公告辦理；本公司保留最終解釋及決定權利，詳細

活動辦法依星巴克網站公告為主。