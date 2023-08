沒有人可以拒絕的「哆啦A夢」真的要來台灣了,這一次不是預告、而是完整公開「預售票、商品套票」的開賣時間。THE哆啦A夢展將於2023/12/16於中正紀念堂1展廳登場,同時9/3哆啦A夢生日這天,在udn售票網搶先獨家開賣,粉絲們一定不能錯過這一次的THE哆啦A夢展 台北 2023 。



推薦閱讀:小丸子大臉曬衣夾!超實用「櫻桃小丸子」13款居家小物預購開賣,「小丸子曬衣夾、小丸子床包寢具」7-ELEVEN就能買。





睽違11年,擁有超高人氣的「THE 哆啦A夢展 台北 2023」宣告將於2023/12在台展出。展覽一共邀請28組日本知名藝術家,以「我心中的哆啦A夢」為主題,創作獨具風格的哆啦A夢作品,包括在國際上極具知名度的村上隆、奈良美智、蜷川實花,以及多位日本超夯的新銳藝術家共同參與,重新詮釋了每一個人心中的哆啦A夢。





主辦方今天也同步公開了村上隆的作品「這樣的事情真好 能實現的話更好」,結合了他的代表作「花」與「哆啦A夢」,在高3公尺、寬6公尺的巨幅畫作中和諧共處,繽紛的花朵中蘊藏眾多著名漫畫場景。以及,在奈良美智筆下的哆啦美,融入他獨特的創作風格。蜷川實花以和哆啦A夢一日約會為主題,展現不同風貌的哆啦A夢。每一件作品都富含了藝術家對哆啦A夢的情感,讓哆啦A夢不再僅是一個漫畫角色,更是傳遞情感與展現當代藝術的媒介。





本次「THE 哆啦A夢展 台北 2023」不僅有精彩的繪畫與平面攝影創作,更有許多以複合媒材、影像、立體裝置的呈現,如增田賽巴斯汀的「終極兵器」,運用從世界各地蒐集而來的繽紛媒材,創作出巨大的哆啦A夢,同時呈現世界各地不同的色彩。



還有3公尺以上、以電影「大雄的宇宙小戰爭」為發想的巨幅美少女靜香。以及運用皮革拼接、高達5公尺的作品,描繪靜香一行人在洞窟裡的原始面貌。更多顛覆想像、獨一無二的哆啦A夢藝術創作,都在「THE 哆啦A夢 台北 2023」。







THE哆啦A夢展 台北 2023 預售票

開賣時間:9/3

開賣品項:優惠360元預售單人票、700元預售雙人套票、期間限定「THE哆啦A夢展 台北 2023」圖錄套票

udn售票網:https://reurl.cc/Eo5N71



THE 哆啦A夢展 台北 2023 參展藝術家

會田誠、梅佳代、小谷元彥、桑久保亮太、鴻池朋子 後藤映則、近藤智美、坂本友由、佐藤雅晴、山崎詩詩、篠原愛、 Shiriagari壽、中里勇太、中塚翠濤、奈良美智、西尾康之、蜷川實花、 福田美蘭、增田賽巴斯汀、町田久美、Mr.、村上隆 森村泰昌+KOIKE JUNKO、山口晃、山口英紀+伊藤航、山本龍基、中島玲菜、渡邊希



THE 哆啦A夢展 台北 2023 展覽資訊

展覽日期:2023/12/16(六)~2024/04/07(日)

其中2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)休館。

開放時間:10:00~18:00 (最晚購票及入場時間為17:30)

展覽地點:中正紀念堂1展廳

主辦單位:聯合數位文創

協辦單位:國立中正紀念堂管理處

特別協辦:FUJIKO PRO

企劃.製作:THE哆啦A夢展 執行委員會(TV Asahi・The Asahi Shimbun・ADK Emotions Inc.・Shogakukan・Shin-Ei Animation・Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.・NOMURA Co., Ltd.)

官方網站:https://uevent.udnfunlife.com/thedoraemontaipei2023