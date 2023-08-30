喜歡龍貓的粉絲真的要尖叫了，橡子共和國台中LaLaport店為了讓粉絲們可以不用飛日本，就能和最可愛的龍貓拍照，特別在橡子共和國台中LaLaport店，打造全台首座「吹陶笛龍貓」拍照打卡點。同時，還有貓巴士停靠在門口，要讓粉絲們從店外就開始拍照、拍到停不下來。



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經典場景化為實體的「吹陶笛龍貓」拍照打卡點，全台首度亮相就在橡子共和國台中LaLaport店，精緻又細膩的場景還原，勢必讓大小粉絲們興奮不已。此外，「龍貓」中自由奔馳於空中的貓巴士，也新增目的地來到台中，靠站於Mitsui Shopping Park LaLaport台中北館3F，超大的貓巴士身影從遠處就會看到，大大的笑臉喜迎粉絲前來乘車、拍照打卡。





同時，除了店舖內等身大的「吹陶笛龍貓」外，即日起同款造型的「音樂盒 吹陶笛龍貓」搶先於台中LaLaport店上市。音樂盒呈現龍貓在樹上吹奏陶笛的超萌坐姿，中小龍貓依偎著大龍貓一同吹奏樂曲的模樣也備感溫馨。搭配耳熟能詳的樂曲「Totoro~Totoro~♪」，讓大龍貓成為家中最到位的專屬吹奏樂手。





此外，在日本受到熱烈迴響、粉絲引領期盼的亞洲限定商品「龍貓微笑系列」，將於9月8日在全台門市及網路商店同步上市。有別於以往森林柔和色系的商品設計，亞洲限定的「露營風陶瓷馬克杯 龍貓的微笑 黃色」大膽地選用暖色又吸睛亮眼的鮮黃色，用於夏日舒適清爽，用於冬季則暖而療癒。



更有成對的「餐墊 龍貓的微笑 黃色」可搭配實用，相對需經常清洗的布餐墊，防潑水的塑膠材質厚而輕，使用收納、清潔都方便。富有一體感的馬克杯及餐墊，讓餐桌上充滿更多喜悅而更加熱鬧活潑。







最後，為了歡慶新成員進駐橡子共和國台中LaLaport店，9月1日起於店內消費不限金額，並將與「吹陶笛龍貓」或「貓巴士」的照片或合影上傳至Facebook或Instagram，即可獲得吹陶笛龍貓經典場景的「紀念明信片」乙張（每人限參加乙次，數量有限送完為止）。







橡子共和國台中LaLaport店

地址：台中市東區進德路600號3F

Facebook：https://www.facebook.com/dongurirepublic.tw

