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小丸子大臉曬衣夾！超實用「櫻桃小丸子」13款居家小物預購開賣，「小丸子曬衣夾、小丸子床包寢具」7-ELEVEN就能買。

2023-08-25 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：6,547
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編輯 張人尹

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「這個我用得到」就是買周邊的好理由！超人氣動畫「櫻桃小丸子」日常溫馨的小故事、小丸子搞怪的個性圈粉了超多粉絲，這次推出全新「居家小物」15款實用周邊，從床包寢具、曬衣夾、指甲剪等日常用品通通都有，讓粉絲超有理由、理直氣壯的買到剁手手。

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櫻桃小丸子7-ELEVEN預購 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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這次「櫻桃小丸子」居家小物系列新品，採療癒溫潤的淺色系為主，讓人在臥房寢室也能覺得親切可愛，其中包含米黃色為主調的「純綿床包組」推出單人、雙人、雙人加大3種規格，同樣圖案也推出「純綿兩用被」冬天夏天都實用。另一款「天絲床包組、天絲兩用被」則以淺藍色為底、搭配穿著制服的小丸子，粉絲一定要收。
櫻桃小丸子7-ELEVEN預購 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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居家實用小物系列，也包含超可愛的「櫻桃小丸子曬衣夾組」，一組18個小丸子大頭造型夾子，雙面不同表情讓粉絲做家事也開心。要常備放家裡的還有「小丸子指甲剪」搭配小丸子與花朵造型設計，另一款「櫻桃小丸子矽膠綁帶組」富有彈力的矽膠綁帶，可以收納電線、收束塑膠袋，放家裡一定用得到。
櫻桃小丸子7-ELEVEN預購 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
櫻桃小丸子7-ELEVEN預購 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

同樣實用、可以放家裡也能帶出門的，還有萌系「櫻桃小丸子耐熱隨行杯」米色設計增添質感，帶便當出了有買「櫻桃小丸子保溫手提袋」經典家人角色、紅色邊框都是小巧思。此外還有精緻的「櫻桃小丸子串串鑰匙圈」，有小丸子的家人們、以及小丸子的表情包共2款選擇，帶出門耍可愛很可以。
櫻桃小丸子7-ELEVEN預購 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
櫻桃小丸子7-ELEVEN預購 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

本次小丸子預購新品系列，粉絲一定先搶「櫻桃小丸子2024桌曆」，使用高磅數美術紙、搭配原作插畫，無論放辦公桌、放家裡書桌都適合。這次「櫻桃小丸子」新品系列，在8/23-10/1期間都可以在7-ELEVEN刷條碼或ibon預購，實用系周邊通通都有理由可以敗。
櫻桃小丸子7-ELEVEN預購 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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櫻桃小丸子7-ELEVEN預購資訊

預購期間：2023/08/23-10/1
預購方式：7-ELEVEN憑條碼預購，或ibon預購點「寄件購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>肖像商品」。
品項及價格：
櫻桃小丸子2024桌曆-日常款/櫻家款：180元/款
櫻桃小丸子曬衣夾組：490元/款
櫻桃小丸子串串鑰匙圈-表情款/家人款：200元/款
櫻桃小丸子造型指甲剪：230元/款
櫻桃小丸子矽膠綁帶組：180元/款
櫻桃小丸子耐熱隨行杯：400元/款
櫻桃小丸子保溫手提袋：250元/款
櫻桃小丸子純綿床包組-單人：1100元/款
櫻桃小丸子純綿床包組-雙人：1400元/款
櫻桃小丸子純綿床包組-雙人加大：1600元/款
櫻桃小丸子純綿兩用被-單人：1800元/款
櫻桃小丸子純綿兩用被-雙人：2200元/款
櫻桃小丸子 天絲床包組-單人：1300元/款
櫻桃小丸子 天絲床包組-雙人：1600元/款
櫻桃小丸子 天絲兩用被-雙人：2300元/款

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。
櫻桃小丸子7-ELEVEN預購 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

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櫻桃小丸子 7-ELEVEN 預購 居家
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