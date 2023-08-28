最近話題度十足的巧克力品牌Philly chocolate推出了新商品「貓咪酒心巧克力」！一般都只開放網路購買的品牌終於要以快閃店的形式，進駐到東京Lumine新宿百貨囉！貓奴絕對忍不住想買的造型超吸睛，一起來看看Philly chocolate的魅力之處吧。

Philly chocolate

Philly chocolate 這品牌致力於創造出「前所未見的巧克力」。繼每年都會售罄的巧克力棒棒糖之後，Philly chocolate又研發了「貓咪造型酒心巧克力」（キャットボンボンショコラ」）。貓頭造型巧克力共有4種口味，分別是茶味的異國短毛貓和百香果風味的美國短毛貓等。在2023年7月31日至8月6日的7天內，Philly chocolate更在新宿LUMINE百貨的B2展示空間進行期間限定的線下展售。



▲圖片來源／Philly chocolate



▲圖片來源／Philly chocolate





Philly chocolate：貓咪造型酒心巧克力

這些可愛的貓咪是Philly chocolate用完全獨家原創的模型所製作的，其他品牌沒有相似的製品。貓咪的品種 有「美國短毛貓」、「異國短毛貓」、「阿比西尼亞貓」和「挪威森林貓」四隻。 它們的表情不太可愛，偏復古風。口味方面則有4種口味，包含印度茶、紅胡椒、薑和葡萄柚花椒莓等。這些食材非常適合合貓咪「神秘而辛辣」的性格。 這次的酒心巧克力的食譜研發和製作完全由知名糕點品牌－－皮耶爾·埃爾梅·巴黎（PIERRE HERMÉ PARIS）的前副主廚所負責。所有商品的工法和食材選用保證正宗。快閃店還提供了首次的「單品銷售」！ 消費者可以不買盒裝，而是購買任一種口味或任一種造型。



▲圖片來源／Philly chocolate



▲圖片來源／Philly chocolate



■商品資訊

商品名稱： 貓咪酒心巧克力（キャットボンボンショコラ）

內容物：4個入

價格：3,780日圓

銷售地點：

●官方網路商店

●新宿LUMINE LUMINE1-B2 活動空間

口味：

​百香果&紅胡椒（美國短毛貓）

印度茶（異國短毛貓）

薑（阿比西尼亞貓）

葡萄柚花椒莓（挪威森林貓）

※1個 864日圓



▲圖片來源／Philly chocolate