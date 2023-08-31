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想輕鬆擁有一隻貓很簡單，2023年冬天新作，蓄熱式貓咪造型暖水袋，Life on Products線上發售。

2023-08-31 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：Life on Products 人氣：402
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特派員 Trish

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貓奴們看過來！日本知名家居雜貨品牌Life on Products將於2023年冬季推出新品「蓄熱式貓咪暖水袋」，目前已經提早於2023年8月21日開放購買，官方線上商店（https://lifeonproducts-online.com/）也同步於2023年8月1日開始接受預購囉！如果你家還沒有貓咪，不妨先接一隻貓咪暖水袋回家！

貓咪造型暖水袋

貓咪造型暖水袋可重複使用，同時，由於毛皮夠厚，放在手中不僅不會過熱，也不易冷卻，非常環保。另外，值得注意的是，和其他品牌的暖水袋不同的是，不需要接上電線，所以無論是在床上還是在沙發上都可以隨時隨地使用。

▲圖片來源／Life on Products

 

貓咪造型暖水袋：環保

不需要像傳統的暖水袋那樣更換熱水，而是通過電力來加熱、蓄熱、保溫。

▲圖片來源／Life on Products

 

貓咪造型暖水袋：使用方法簡單

只需將蓄熱用的變壓器連接到本體的插孔上，約15分鐘就能蓄熱完成。蓄熱完成後，將暖水袋放入貓咪毛皮內即可。

▲圖片來源／Life on Products

 

貓咪造型暖水袋：無線設計

無線設計。當手腳容易感到寒冷時，也可以直接把暖水袋放在手掌和腳背上面取暖。

▲圖片來源／Life on Products

 

貓咪造型暖水袋：療癒效果十足

暖水袋的毛皮部分具有真實的溫暖和觸感，療癒效果十足。非常適合作為貓咪愛好者的禮物！尤其適合當作聖誕禮物。

▲圖片來源／Life on Products

 

貓咪造型暖水袋：節能防乾燥

與長時間使用暖氣和電暖爐等相比，這款蓄電式暖水袋更經濟實惠，更棒的是，不會降低室內的濕度。

▲圖片來源／Life on Products

商品名稱：蓄熱式貓暖水袋
型號：LCAWA004
顏色：棕色/灰色
商品內容物：暖水袋本體、蓄電用變壓器、保溫套（已安裝墊片）、使用說明書（附保證書）
尺寸/重量（約）：260×180×50mm / 1130g
電源：AC100V 50/60Hz
功耗：270W
電源線長度（約）：75cm
蓄熱液體：水
蓄熱時間（約）：15分鐘（室溫20℃）
保溫時間（約）：用於被子的情況下／7小時，在身體上使用的情況下／3小時
蓄熱溫度（約）：60℃
承載重量（約）：50kg
價格：4,950日幣（含稅）
商品頁面

▲圖片來源／Life on Products

 

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