香濃咖啡太誘人！日本「LAWSON x 猿田彥珈琲」4款夢幻甜點開賣，濃郁大人系「咖啡拿鐵霜淇淋、咖啡年輪蛋糕」讓你吃了超上癮。
咖啡迷必吃的夢幻甜點來了！遍布日本全國各地的連鎖超商LAWSON，是不少人到日本旅遊時尋找宵夜與點心的好去處，繼4月份與人氣咖啡品牌「猿田彥珈琲」聯名獲得超熱烈的迴響，最近LAWSON又馬不停蹄再度推出「LAWSON×猿田彥珈琲」全新4款香濃的甜點、飲品與霜淇淋，如果近期剛好要到日本旅行的話，別忘了把握機會品嚐這一波誘人的咖啡系點心喔。
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▲圖片來源／ローソン
2011年從惠比壽8.7坪的小小空間起家的「猿田彥珈琲」，在創辦人大塚朝之不斷地鑽研與挑戰下，短短數年已躍身為東京代表性的咖啡，且每一間分店都別具風格，不只深受台灣咖啡迷喜愛，甚至被網友譽為「來到東京千萬不可錯過的咖啡廳」。看準這波商機，LAWSON從2022年就開始與猿田彥珈琲合作，每次推出都毫無意外大受好評，因此距離上一波聯名僅隔4個多月，兩者在8月底又再度強強聯名，全新開賣4款「LAWSON×猿田彥珈琲」的系列點心。
▲圖片來源／2023年8月24日剛開幕的「猿田彦珈琲 澀谷道玄坂通店」內部。
咖啡紅豆麵包
率先領軍登場的就是這款紮實有嚼勁的「咖啡紅豆麵包」，製作秘辛在於以「白豆沙加入咖啡萃取液」來製作內餡，並放入滿滿的北海道產鮮奶油，輕輕一捏彷彿就會瞬間爆漿，讓鮮奶油控和咖啡控每一口都吃得超級過癮。
▲圖片來源／ローソン
咖啡年輪蛋糕捲
蛋糕捲可說是每個甜點控的基本口袋名單，這款「咖啡年輪蛋糕捲」是利用咖啡風味的蛋糕與巴西咖啡豆製作的鮮奶油，所打造出的一款香濃誘人蛋糕捲，特色是帶有咖啡獨有的微苦口感與鮮奶油濃郁的香氣，可說是非常符合成人口味的大人系甜點。
▲圖片來源／ローソン
衣索比亞咖啡拿鐵霜淇淋
如果你超愛吃霜淇淋，絕對不能錯過這款經典的「衣索比亞咖啡拿鐵霜淇淋」！猿田彥這次與LAWSON合作推出的這款咖啡拿鐵霜淇淋，是使用帶有水果酸甜與華麗香氣的「衣索比亞咖啡豆」製成的摩卡咖啡來作為霜淇淋的原料基底，甜筒的部分還特別使用麥芽糖來製作，在苦甜之間達到巧妙的平衡，讓冰品控吃完一支還意猶未盡。
▲圖片來源／ローソン
猿田彥卡布奇諾
有些人只喜歡喝咖啡，但不喜歡咖啡口味的食品，所以在這次的聯名當中，也特別推出一款「猿田彥卡布奇諾」飲料來造福咖啡愛好者。原料使用的是100％衣索比亞咖豆製成的咖啡，再加入鮮奶按比例所調和而成了這款卡布奇諾飲品，香濃滑順的滋味，令人喝了立刻就上癮。
▲圖片來源／ローソン
日本LAWSON x 猿田彥珈琲 夏季4款聯名商品
上市日期：2023年8月29日
販售地點：日本全國LAWSON便利商店（不包含LAWSON STORE 100）
價格：
猿田彥咖啡年輪蛋糕捲：171日圓
猿田彥咖啡紅豆麵包：160日圓
猿田彥咖啡拿鐵霜淇淋：300日圓
猿田彥卡布奇諾：218日圓
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