全家咖啡買六送六！全家「好神杯塞公仔」媽祖、關公、財神加持退散辦公室小人，獨家再推「奇奇蒂蒂、米奇」迪士尼雨傘。

全家咖啡買六送六，再加碼推好神杯塞公仔幫你加持、抵抗辦公室厄運！全家最夯的好神公仔近日不僅初代復刻回歸，更於今日推出兩款全新好神公仔杯塞、擴香石，媽祖、月老、財神等8尊好神公仔陪大家一起度過每一天。同時，也推出獨家限定迪士尼雨傘系列，為生活增添一絲療癒感。而每月六號好咖日也再度登場，單品咖啡一定要先寄杯喝起來。







備受喜愛的「好神杯塞公仔」有觀音、媽祖、土地公、月老、鍾馗、關公、財神、文昌8款，皆以全新造型亮相，每尊神明手上多了法器或小道具，卡在限定好神杯上，感覺整杯飲料都被加持、淨化。另外，還附上陣法底座，杯塞公仔變身為辦公室避邪驅惡、招福的小物，並增加互動式體驗，只要用手機掃描QRcode開啟AR濾鏡、對準公仔，即可啟動陣法，拜請好神顯靈、抽出開運籤。







居家小物必備的「好神擴香石」，則是推出媽祖「牡丹胭紅麂絨香味」、觀音「甜橙白雪松香味」、關公「橡樹與紅醋栗香」3款，為日常生活增添儀式感。另外，可樂果捲捲酥、五香乖乖、孔雀香酥脆等9款零食、泡麵、水也全換上好神新包裝，即日起至10/3可享第2件6折、同價格第2件10元等優惠。而大家最愛的「好神發財卡」也在線上APP回歸，最高可獲得400元紅利金及6,666點會員點數。





全家好咖日 咖啡買六送六

活動時間：9/6 10:00於隨買跨店取開賣。

優惠活動：

1、墨西哥馬雅單品咖啡買六送六

2、minimore香草卡士達泡芙買二送二

3、極鬆餅買六送三。

4、Let’s Café罐裝咖啡買六送六。



全家 好神再光臨「好神杯塞公仔」加價購說明

1、單款加價購：9/6 10:00-10/3，購買「好神呷甜甜」主題端架商品(酒類商品除外)任兩件，或購買Let’s Café、私品茶任兩杯，即可加價49元換購好神公仔杯塞乙個。(共8款，隨機不挑款)。※不適用隨買跨店取購買與兌換。



2、成套加價購：9/6 10:00-10/17，可於「全家」APP兌點趣以1,000點+1,199元換購成套杯塞共8款(限量1,000套)。



商品特色：將杯塞放置於底座上，以手機掃描QRcode開啟濾鏡(Instagram/Facebook)，將手機鏡頭參考線對準公仔，將可啟動陣法，讓好神顯靈抽開運籤詩。



全家 好神再光臨「好神擴香石」集點加價購說明

款式：媽祖、觀音、關公

兌換期間：9/6 10:00-10/17

兌換機制：進入「全家」APP兌點趣，可以400點+199元換購單款(可挑款)；1,000點+599元可換購成套商品共3款。



全家 好神發財卡線上刮刮樂 活動說明

活動期間：9/6 10:00-10/3

活動機制：活動期間內於全家便利商店APP「熱門消息」中進入「線上好運刮刮樂」遊戲活動頁面進行購買。

商品售價：200元(乙張)

獎項：

1、好神發財金

200元紅利金，使用期限至112/11/7



2、好神開運金

20元紅利金/40元紅利金/200元紅利金(隨機一項)



3、好神大順點

「全家」點數66點/666點/6,666點(隨機一項)直接匯入會員帳戶，到期日為113/3/31



注意事項：

1.限線上支付結帳(單筆限購1張) (不含Fami錢包)

2.限量2萬份，售完為止(每會員每日限購5張)



全家迪士尼獨家傘具 商品介紹

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