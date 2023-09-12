國慶煙火9/18搶先試放！2023國慶煙火在台中「試放5大觀賞點」公開，1500發「112年國慶煙火試放」時間資訊、交通管制一次看。

2023國慶煙火在台中！備受期待的煙火大事「國慶煙火」今年10/10將在台中中央公園正式登場，也是攝影迷拍美照、情侶約會的年度大事。為了讓人搶先朝聖，台中市政府公告將在9/18舉辦「煙火試放」活動，並且更推薦5大觀賞點，台中人搶先卡位拍美照。



▲圖片為國慶煙火示意圖，來源：「中華民國 讚國慶」官方粉絲團。



2023國慶煙火活動在10/9、10/10期間，於台中「中央公園」正式登場，本次活動包含10/9邀請到藝人、地方藝文團隊及爵士音樂表演、無人機展演，搶先暖身。10/10當天則有長達36分鐘的煙火秀，更是讓人期待。為了讓民眾搶先觀賞，台中市政府預計在9/18(一)晚間「9點10分」開始，進行長達5分鐘、共1500發焰火彈的試放，讓民眾搶先卡位、搶先看。



▲圖片為國慶煙火示意圖，來源：「中華民國 讚國慶」官方粉絲團。



台中市民政局指出，為了提供最佳觀賞視野，特別規劃中央公園等5處「試放建議觀賞點」，包括中央公園北側（停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區）、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園，以及西大墩公園，想拍美照一定要先筆記。







除此之外，國慶焰火試放當日也在中央公園周遭實施交通管制，「作業(佈彈)管制區」管制時間為9/18中午12點起，至煙火結束為止。管制路段包含管制路段包含中科路、啟航東路、啟航路。

「施放(落焰)管制區」則於煙火施放前後進行管制，自晚間8時起至煙火施放結束止，管制路段包含中科路、凱旋路及敦化路等，管制期間人車均禁止進入，要到現場朝聖的民眾也要先筆記。



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2023國慶煙火在台中

活動日期：2023/10/10，晚上8:00起。

活動地點：台中中央公園

煙火時長：約36分鐘



2023國慶煙火試放

活動日期：2023/09/16，晚上9:10起。

活動地點：台中中央公園

煙火時長：約5分鐘

推薦觀賞點：

1、中央公園北側（停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區）

2、水湳水資源回收中心園區

3、大石公園

4、文修公園

5、西大墩公園



詳細活動規範及供應情形，依 台中市政府 官方公告為準。