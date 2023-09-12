為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 國慶煙火9/18搶先試放！2023國慶煙火在台中「試放5大觀賞點」公開…

國慶煙火9/18搶先試放！2023國慶煙火在台中「試放5大觀賞點」公開，1500發「112年國慶煙火試放」時間資訊、交通管制一次看。

2023-09-12 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：台中市政府, 中華民國讚國慶粉絲專頁 人氣：1,361
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

2023國慶煙火在台中！備受期待的煙火大事「國慶煙火」今年10/10將在台中中央公園正式登場，也是攝影迷拍美照、情侶約會的年度大事。為了讓人搶先朝聖，台中市政府公告將在9/18舉辦「煙火試放」活動，並且更推薦5大觀賞點，台中人搶先卡位拍美照。
國慶煙火示意圖 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲圖片為國慶煙火示意圖，來源：「中華民國 讚國慶」官方粉絲團。

2023國慶煙火活動在10/9、10/10期間，於台中「中央公園」正式登場，本次活動包含10/9邀請到藝人、地方藝文團隊及爵士音樂表演、無人機展演，搶先暖身。10/10當天則有長達36分鐘的煙火秀，更是讓人期待。為了讓民眾搶先觀賞，台中市政府預計在9/18(一)晚間「9點10分」開始，進行長達5分鐘、共1500發焰火彈的試放，讓民眾搶先卡位、搶先看。
國慶煙火示意圖 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲圖片為國慶煙火示意圖，來源：「中華民國 讚國慶」官方粉絲團。

台中市民政局指出，為了提供最佳觀賞視野，特別規劃中央公園等5處「試放建議觀賞點」，包括中央公園北側（停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區）、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園，以及西大墩公園，想拍美照一定要先筆記。
國慶煙火示意圖 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
國慶煙火示意圖 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，國慶焰火試放當日也在中央公園周遭實施交通管制，「作業(佈彈)管制區」管制時間為9/18中午12點起，至煙火結束為止。管制路段包含管制路段包含中科路、啟航東路、啟航路。
「施放(落焰)管制區」則於煙火施放前後進行管制，自晚間8時起至煙火施放結束止，管制路段包含中科路、凱旋路及敦化路等，管制期間人車均禁止進入，要到現場朝聖的民眾也要先筆記。

推薦閱讀：美照、美食我都要！IG都在夯「台中中央公園」美拍打卡點先收下，再加碼「7大台中水湳美食」讓你拍完美照吃飽飽。
台中中央公園 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
台中中央公園 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載




 

2023國慶煙火在台中

活動日期：2023/10/10，晚上8:00起。
活動地點：台中中央公園
煙火時長：約36分鐘
 

2023國慶煙火試放

活動日期：2023/09/16，晚上9:10起。
活動地點：台中中央公園
煙火時長：約5分鐘
推薦觀賞點：
1、中央公園北側（停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區）
2、水湳水資源回收中心園區
3、大石公園
4、文修公園
5、西大墩公園

詳細活動規範及供應情形，依 台中市政府 官方公告為準。

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#國慶煙火
morechevron_right
文章關鍵字
國慶煙火 中央公園 台中市政府 台中 more
延伸閱讀

台中火鍋燒肉清單！2023「台中鍋烤節」台中火鍋、台中燒肉20間口袋名單，不只「屋馬燒肉」、更要吃「老乾杯、尚牛」才懂吃。

 編輯 張人尹

2020國慶煙火在台南！台南人最期待的「30分鐘國慶煙火秀」即將登場，煙火施放時間、周邊美食市集一次公開。

 顏爾嫻

高雄調酒控不能錯過！高雄中央公園英迪格酒店推出「搞怪調酒就愛搗蛋」，調酒控一定要喝「四款搞怪特調」。

 編輯 李維唐

在家也能體驗極致沖泡體驗！日系傳說神級家電BALMUDA The Pot讓生活品質更上一層樓

 WalkerLand數位編輯室

頂級露營體驗可以有多簡單愜意？ 到「寨酌然野奢庄園」就不用辛苦紮營就能露宿山林、不用升火也有美味料理。

 Walker新發現
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up