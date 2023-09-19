迪士尼粉絲尖叫了！迪士尼100週年「紀念Suica卡」夢幻上市，「銀白米奇西瓜卡、皮質收納盒」質感超高，成票卡迷必收夢幻逸品。

對於喜愛到東京自助旅遊的人來說，一定都會擁有一張俗稱西瓜卡的「Suica卡」，不只可以搭乘地鐵、公車等大眾運輸，還可在超商超市消費，便利性等同於台灣的悠遊卡，如今為歡慶紀念迪士尼正式邁入第100週年，JR東日本近期宣布推出相當精緻的6款「Disney100」紀念Suica卡以及20款紀念車票，不管你是迪士尼粉絲或是西瓜卡迷，都別錯過這一波相當值得收藏的夢幻逸品。



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▲圖片來源／JR東日本



「Disney100」紀念Suica卡（一套6款不分售）

如果你是日本自助旅遊的老手，一定都會擁有俗稱西瓜卡的「Suica卡」，雖然西瓜卡的所屬公司JR東日本在2023年6月無預警宣布因IC卡晶片短缺、暫停發售未記名的 Suica 實體卡，但適逢迪士尼100週年紀念，所以即日起於官網商城「JRE MALL」開放預購一套共6款不同角色的Suica卡，分別有米奇、《海洋奇緣》莫娜、鋼鐵人、《星際大戰》尤達大師、《玩具總動員》胡迪、《冰雪奇緣》艾莎，全套含稅為33,000日圓，並附上美麗的壓克力框架提供展示，除了米奇款以外皆無法單一購買，而且使用期限僅至2024年6月30日止，若卡片留有餘額也不能退款，未來只能作為收藏，但這麼精美的商品對於迪士尼鐵粉來說，一定都捨不得拿出來使用吧。

▲圖片來源／JR東日本



「Disney100」米奇Suica卡

在一組6款的「Disney100」紀念Suica卡當中，只有米奇款是能夠單一購買的款式，購買卡片的同時也能得到質感很高的收藏盒，使用期限同樣是到2024年6月30日為止，每人限購5組，一組售價為6,600日圓，對於預算沒有這麼高的迪士尼粉絲來說，這款商品絕對是首推入手之作。

▲圖片來源／JR東日本



「Disney100」迪士尼綜合Suica卡（共2款）

最後2款西瓜卡商品，則是一口氣印上了米奇米妮、公主系列、皮克斯、漫威、星際大戰等繽紛圖案的迪士尼明星Suica卡，共有直橫兩式圖案，每款售價為16,500日圓，外盒為柔滑的銀灰色皮質收納盒，同樣每人限購5組，只有1,000組名額，喜歡的粉絲絕對不能再猶豫了。

▲圖片來源／JR東日本



「Disney100」紀念車票

除了紀念Suica卡之外，這次JR東日本還推出另一個系列共20款的「Disney100」紀念車票，而且實際也是能夠使用的車票，包含了東京、新宿、澀谷、池袋、濱松町、橫濱、青森、藏王、仙台、盛岡共10個車站，每個車站都有2種款式，購買之後還會附上一本方形收藏本，方便粉絲們一面回顧迪士尼的歷史角色。

▲圖片來源／JR東日本







JR 東日本「Disney100」Suica卡、紀念車票

購買通路：JRE MALL官網

售價：

「Disney100」紀念Suica卡（一套6款不分售）：33,000日圓

「Disney100」米奇Suica卡：6,600日圓

「Disney100」迪士尼綜合Suica卡（共2款）：16,500日圓

「Disney100」紀念車票：11,000日圓