走入集集美麗角落！南投熱門7個「集集打卡景點」全蒐羅，全台最美「跨河木造橋」、秘境山景版「灌籃高手平交道」，踏遍南投最好拍角落。

快趁好天氣到集集輕旅行！數年前的921集集大地震，至今仍讓不少人歷歷在目，轉眼間24年已經過去，南投集集鎮如今也換上全新面貌、增加了許多美麗的景點，像是全台唯一的跨河木造橋「泰順廊橋」、隱藏在和平街與民生路交叉口的山景版「灌籃高手平交道」以及歷時百年的三級古蹟「明新書院」，都是內行人口袋裡的絕美打卡點。其實集集還有許多好拍的角落都很值得一訪，趕緊來看看哪些地方你還沒去過，趁著週末假日時揪男友、閨蜜來趟中台灣復古小旅行。



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如果你喜歡古色古香的景點，有機會來到南投集集旅遊時，絕對不能錯過全台唯一的跨河木造橋「泰順廊橋」，這座美麗的純木橋梁沒有使用任何一根鋼釘，廊橋中間還供俸月老星君，不少單身的人還會前來祈求姻緣；位於和平街與民生路交叉口的「中集路平交道」，與人氣動漫《灌籃高手》片頭動畫出現的平交道非常相似，且後方山巒綿延層疊，被譽為山景版的「灌籃高手平交道」；因921地震重建後變得煥然一新的三級古蹟「明新書院」，是清朝南投縣內四大書院之一，也有不少人會慕名來祈求學業順利。





集集人氣打卡點：集集武昌宮

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 集集武昌宮 說：

集集武昌宮在1999年擴建不久後，因921地震而倒塌了，這裡並沒有因此而拆除，反而成立了921地震紀念館...集集武昌宮則在原址前面建了新廟，新、舊廟宇記錄這30年來的歷史文化，也因此來這裡可以看到兩間武昌宮。<全文介紹>



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#集集武昌宮

地址：南投縣集集鎮八張街181號

電話：04-9276-2496





集集人氣打卡點：泰順廊橋

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 泰順廊橋 說：

浙江泰順廊橋則是2019年正式完工，據說整座廊橋都是純木打造，沒有使用任何一根鋼釘，重點廊橋的建料還是從對岸運送過來，可見作工繁雜。<全文介紹>



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#泰順廊橋

地址：南投縣集集鎮八張街181號對面

電話：無



集集人氣打卡點：明新書院

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 明新書院 說：

書院在九二一大地震中受損，重建後變得很新穎，正殿供奉文昌帝君，來祈求學業順利的人也很多。近年來結合節慶祭典辦民俗釆風、文化祭等系列，不僅俱藝文之功能且帶動地方產業文化與觀光...<全文介紹>



#明新書院

地址：南投縣集集鎮東昌巷4號

電話：04-9276-2374





集集人氣打卡點：中集路平交道

部落客 艾咪布朗 造訪 中集路平交道 說：

位於南投縣集集鎮和平街與民生路交叉口的鐵路平交道，這是有一次到南投旅遊無意間發現的～真的跟灌籃高手漫畫的平交道超像，只是後面的景色不是海。<全文介紹>



#中集路平交道

地址：南投縣集集鎮和平街與民生路交叉口

電話：無





集集人氣打卡點：集集車站

部落客 我的生活 我的世界 造訪 集集車站 說：

跟站務員打聲招呼,就進入月台來拍照，集集車站現在是由集集鎮公所代為管理，所以站務員的制服和一般台鐵車站的站務員不太一樣。站務員也很幽默，拍照可以，注意安全，別上車就好。<全文介紹>



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#集集車站

地址：南投縣集集鎮民生路75號

電話：04-9276-2546





集集人氣打卡點：集元果觀光工廠

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 集元果觀光工廠 說：

記得jijibanana集元果觀光工廠剛開幕時來過一次，過了幾年再訪發現園區依然維護得不錯，當時栽種的香蕉苗，現在也長大成林，時間過得飛快...<全文介紹>



#集元果觀光工廠

地址：南投縣集集鎮大坪巷38號

電話：04-9276-4562





集集人氣打卡點：軍史公園

部落客 阿芷、吃貨走跳日記 造訪 軍史公園 說：

軍史公園是九二一大地震後，集集鎮為了積極推展觀光事業，在政府及國防部的協助下成立的公園，是南投縣首座具規模展示的國軍除役武器公園，園內停放F104戰機、戰車、海軍登陸艇......等等展示品。<全文介紹>



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#軍史公園

地址：南投縣集集鎮民權路96號

電話：04-9276-2034

