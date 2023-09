niko and...熱狗必吃推！niko and ... 攜手ALPGA DOGS熱狗專賣打造6週年限定「Mac n Cheese脆片口味」，好拍到爆炸。

還記得niko and...6年前剛來台灣時,推出日式炒麵麵包,造成IG美食家瘋搶。這一次niko and...為了慶祝來台6週年,再度推出超有話題限定美食「niko and...、ALPGA DOGS」聯名6週年限定餐飲。其中,有超好拍的黑色熱狗堡,還有巧克力起士蛋糕奶昔。同時還有聯名款淋油紙、貼紙及小插旗,要讓文青系粉絲、網美尖叫搶拍。





ALPGA DOGS熱狗專賣表示,這一次聯名以niko and ... 品牌經典Logo的黑白配色為靈感,同時結合ALPHA DOGS代表性的狗狗圖像及 美式風格,要給粉絲們一種很強烈的視覺美食饗宴。同時,聯名款熱狗堡特別採用黑色調的竹炭麵包,除了必吃的「經典口味」外,還特別推出「Mac n Cheese脆片口味」。





限定聯名款「Mac n Cheese脆片口味」外酥內軟的麵包挾著熱狗,淋上蘸滿濃醇起士醬的通心粉,再搭配上香脆的多力多滋,多層次的口感絕對讓粉絲大飽口福、眼福。並且,享用熱狗堡之餘,當然不能少了清涼的飲品,聯名款「巧克力起士蛋糕奶昔」,香濃的巧克力冰淇淋與酥脆的起士餅乾碰撞出甜鹹交織的風味,滑順的口感絕對喝一口就會停不下來。





除了聯名餐飲之外,還攜手製作了聯名款淋油紙、貼紙及小插旗, 以雙方代表色—黑、白、黃作延伸,將niko and ... 經典的Logo字樣與ALPHA DOGS身穿熱狗堡的狗狗作結合,運用芥末醬手寫niko and ... 的設計襯托本次聯名的主角,不只品嚐美食, 還能打卡拍照紀念聯名限定外包裝。









niko and ... x ALPHA DOGS 聯名餐點販售資訊

販售期間:2023年9月29日至2023年11月5日

販售地點:

niko and ... TAIPEI 旗艦店:台北市大安區忠孝東路四段142號1樓

ALPHA DOGS:台北市大同區赤峰街49巷18號2樓



niko and ... x ALPHA DOGS 聯名熱狗堡

經典竹炭熱狗堡 售價130元

Mac n Cheese竹炭脆脆熱狗堡 售價145元

巧克力起士蛋糕奶昔 售價150元