niko and...熱狗必吃推！niko and ... 攜手ALPGA DOGS熱狗專賣打造6週年限定「Mac n Cheese脆片口味」，好拍到爆炸。

還記得niko and...6年前剛來台灣時，推出日式炒麵麵包，造成IG美食家瘋搶。這一次niko and...為了慶祝來台6週年，再度推出超有話題限定美食「niko and...、ALPGA DOGS」聯名6週年限定餐飲。其中，有超好拍的黑色熱狗堡，還有巧克力起士蛋糕奶昔。同時還有聯名款淋油紙、貼紙及小插旗，要讓文青系粉絲、網美尖叫搶拍。





ALPGA DOGS熱狗專賣表示，這一次聯名以niko and ... 品牌經典Logo的黑白配色為靈感，同時結合ALPHA DOGS代表性的狗狗圖像及 美式風格，要給粉絲們一種很強烈的視覺美食饗宴。同時，聯名款熱狗堡特別採用黑色調的竹炭麵包，除了必吃的「經典口味」外，還特別推出「Mac n Cheese脆片口味」。





限定聯名款「Mac n Cheese脆片口味」外酥內軟的麵包挾著熱狗，淋上蘸滿濃醇起士醬的通心粉，再搭配上香脆的多力多滋，多層次的口感絕對讓粉絲大飽口福、眼福。並且，享用熱狗堡之餘，當然不能少了清涼的飲品，聯名款「巧克力起士蛋糕奶昔」，香濃的巧克力冰淇淋與酥脆的起士餅乾碰撞出甜鹹交織的風味，滑順的口感絕對喝一口就會停不下來。





除了聯名餐飲之外，還攜手製作了聯名款淋油紙、貼紙及小插旗， 以雙方代表色—黑、白、黃作延伸，將niko and ... 經典的Logo字樣與ALPHA DOGS身穿熱狗堡的狗狗作結合，運用芥末醬手寫niko and ... 的設計襯托本次聯名的主角，不只品嚐美食， 還能打卡拍照紀念聯名限定外包裝。









niko and ... x ALPHA DOGS 聯名餐點販售資訊

販售期間:2023年9月29日至2023年11月5日

販售地點:

niko and ... TAIPEI 旗艦店：台北市大安區忠孝東路四段142號1樓

ALPHA DOGS：台北市大同區赤峰街49巷18號2樓



niko and ... x ALPHA DOGS 聯名熱狗堡

經典竹炭熱狗堡 售價130元

Mac n Cheese竹炭脆脆熱狗堡 售價145元

巧克力起士蛋糕奶昔 售價150元