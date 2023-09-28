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大直人生活超市！安永鮮物美麗華門市新開幕，消費滿額加購500g生食級干貝750元、再贈「精緻小菜兌換券」乙份。

2023-09-28 文字：編輯 李維唐 圖片：安永鮮物 人氣：241
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編輯 李維唐

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大直人又多了一間生鮮超市可以逛了！安永鮮物美麗華門市於9/28盛大開幕，除了提供嚴選優質生鮮食材外，並加碼販售自製熟食，推出料理長研製手作料理。並且，開幕消費滿額1,000元，即可以750元加購500g生食級干貝。
安永鮮物美麗華百樂園複合店

安永鮮物表示，這一次全新開幕的美麗華門市，是結合集團餐飲優勢，推出自製熟食選項，也是集團的第一次嘗式，並且以無添加理念烹製各式料理，為快速簡便的餐飲需求提供解決方案，節省烹飪時間的同時，更兼顧健康和美味，讓消費者有更多樣的選擇，輕鬆就能準備家庭料理與便當。
安永鮮物美麗華百樂園複合店

此外，安永集團引進日本細胞活存冷凍技術（Cells Alive System），保存水產的鮮甜美味。在新推出的熟食料理上，「佃煮海金鯧」與「韓式洋釀海金鯧」以異國料理風味，讓美味更升級。堅持嚴選友善食材，少油少鹽佐以低碳烹飪。如「蔥油雞」嚴選台灣放山仿土雞，搭配獨家黃金比例蔥油汁，以舒肥料理表現，軟嫩美味多汁，達到高品質少負擔的美食享受。
安永鮮物美麗華百樂園複合店


 

安永鮮物美麗華百樂園複合店 開幕活動

活動期間：9/28至10/31
活動內容：熟食單筆結帳滿500元贈「精緻小菜兌換券」乙份（於下次消費使用），熟食單筆結帳滿800元贈「膠原賦活護手霜」乙份（數量有限，贈完為止。贈品擇一贈送）。此外，除特惠商品、熟食商品、安永精補類商品不再折扣外，其餘商品全店九折優惠。
加碼優惠：消費滿額1,000元，即可以750元加購500g生食級干貝，售完為止

安永鮮物美麗華百樂園複合店

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超市 生鮮 安永
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