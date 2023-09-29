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新北賞月秘境！6個免費「新北最佳賞月景點」大推薦，藏在板橋「360度無敵夜景」吹冷氣賞月、看夜景超Chill。

2023-09-29 文字：編輯 鄭雅之 圖片：新北市政府 人氣：913
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編輯 鄭雅之

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中秋除了是烤肉節之外，浪漫溫馨的賞月行程也不能少！今年中秋節恰逢「十年來最圓中秋滿月」，這次新北市政府整理六處最佳賞月景點，包括隱藏在新北市政府頂樓360度免費觀景台等，無論是和家人團圓相聚，還是揪曖昧對象、另一半，賞月、看夜景就是最應景、最浪漫的時刻，錯過就要等到2037年才能再看到最圓中秋滿月。
新北最佳賞月景點推薦/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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新北最佳賞月景點首推隱藏在新北市政府32樓的觀景台，搭乘18、19號的專屬電梯直達32樓的免費觀景臺，360度全幅玻璃窗景，就連遠方的台北101、新光三越摩天大樓都映入眼簾，每天開放至晚間11點，吃完烤肉就到市政府吹冷氣、賞月、看夜景。
新北最佳賞月景點推薦/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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串連板橋和新莊的「新月橋」，夜裡不斷變化的七彩光雕倒映在河面上，配上滿月顯得更加浪漫。北台灣超夯的求財「中和烘爐地南山福德宮」也是賞月、看夜景的人氣景點，沿著階梯慢行而上就能將大台北夜景一次收。輕鬆抵達的「五股水碓觀景公園」則是五股人最愛的夜景秘境。而北邊望向大海的「淡水漁人碼頭」有延伸到海面的木棧道，以及還是出縮在古巷弄中配上紅燈籠的「九份古鎮」也都是別有一番風味。

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新北賞月景點推薦

新北市政府景觀瞭望臺、新月橋、中和烘爐地南山福德宮、五股水碓觀景公園、淡水漁人碼頭、九份

 

 

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賞月 漁人碼頭 烘爐地 觀景台 more
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