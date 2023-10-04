台中免費打卡點快記下！7個超欠拍「西屯免費打卡點」台中人假日必去，IG打卡只知道中央公園太弱。

7個西屯打卡點快筆記！今年國慶煙火睽違多年在台中舉行，地點更是選在近期爆夯的中央公園，除了有多組藝人表演，園區內也有各種踏青步道、特色體驗區，可供遊客們遊賞，然而除了中央公園外，西屯周邊也有許多值得一訪的打卡景點，這次窩客島針對西屯區整理了「7個免費打卡點」，讓你來到台中看煙火時，也能順道打卡、拍美照，一路拍出最美的西屯打卡照。





來到西屯不可錯過的「台中歌劇院」，附近也有「TSUTAYA」、「秋紅谷」等知名打卡點，其中朝馬三街目前正值欒樹花期，兩排密集金黃色花海，垂手可得的距離也讓不少外地人特地前來朝聖；「東大公園」則有平坦好走的空中木棧道，沿途也都有綠蔭遮蔽，是長輩小孩都能輕鬆踏青的好去處，在九重葛開花時期，整牆的粉色花海更是引起一陣打卡熱潮。





台中西屯打卡點：朝馬三街臺灣欒樹

部落客 jacklsy 造訪 朝馬三街臺灣欒樹 說：

如果各位人客要來這裡朝聖,真的要好好地繞一圈,很多角度都很好取景.不管是單純拍風景,還是要人像外拍,都非常地不錯.這裡的欒樹不算太高,我個人是覺得很親民.開花時,彷彿這些花朵是垂手可得的<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#朝馬三街臺灣欒樹

地址：台中市西屯區朝馬三街14號







台中西屯打卡點：自行車文化探索館

部落客 狐狸金的日常 造訪 自行車文化探索館 說：

梯間也有每個樓層的介紹，整體來說如果沒有購票入內體驗的話，可以參觀的地方就是外觀、一樓大廳、二樓禮品店跟三樓的咖啡廳。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#自行車文化探索館

地址： 台中市西屯區東大路一段999號

電話： 04-2460-9099





台中西屯打卡點：TSUTAYA BOOKSTORE 台中市政店

部落客 魚腦袋行走中 造訪 TSUTAYA BOOKSTORE 台中市政店 說：

魚妹覺得蔦屋書店適合安排靜態景點的旅人納入行程，靜靜閱讀品嚐，肚子餓了還能到書店裡的咖啡廳止餓，享受悠閒的時刻。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#TSUTAYA BOOKSTORE 台中市政店

地址：台中市西屯區市政北二路18之1號2、3樓

電話：04-2253-3636







台中西屯打卡點：科湳愛琴橋

部落客 jacklsy 造訪 科湳愛琴橋 說：

談論體驗區有不少角度可以拍,各位人客可以自行選擇喜歡的位置來拍攝.從IG或是Facebook都可以看到很多照片,每一位人客都拍得很漂亮.不過這座橋不只白天好看,晚上的夜景也是非常迷人<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#科湳愛琴橋

地址：台中市西屯區科湳愛琴橋







台中西屯打卡點： 東大公園

部落客 papa 造訪 東大公園 說：

公園內其實也很值得走走裡面是圍繞滯洪池的諾亞方舟步道、空中木棧道可以運動賞景，IG夯燒九重葛花瀑 推薦來這裡欣賞 超過500公尺不管你怎拍都是唯美的紅色花牆<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#東大公園（九重葛花期大約三至四月）

地址：台中市西屯區東大路一段737號

電話：04-2565-8588







台中西屯打卡點：秋紅谷景觀生態公園

部落客 阿珠珠 造訪 秋紅谷景觀生態公園 說：

很喜歡這條鋪滿了木屑小步道拍照起來很有味道~秋紅谷雖只是的生態公園，但是景色超美的!推薦來台中旅遊的朋友可以安排一點時間來這走走挺不錯的!<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#秋紅谷景觀生態公園

地址：台中市西屯區朝富路30號

電話：04-2228-9111







台中西屯打卡點：益健乳羊牧場

部落客 別讓一姐不開心 造訪 益健乳羊牧場 說：

推薦一個在台中免門票、有停車場，在台中就可以餵羊的好地方：『益健乳羊牧場』，現場還可以喝到香醇的羊奶製品，羊奶、羊乳饅頭還有羊奶冰都好好吃！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#益健乳羊牧場

地址：台中市西屯區都會園路1215巷63號

電話：04-2461-8321



