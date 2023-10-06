日本環球影城萬聖節攻略！環球影城「2023萬聖節限定活動」5大亮點先筆記，環球影城萬聖節限定周邊、萬聖節遊行活動，衝大阪朝聖。

飛日本「環球影城」過萬聖節！USJ日本環球影城是近期飛日本、飛大阪最夯的旅遊行程之一，不僅超人氣「超級任天堂世界、哈利波特魔法世界」都一定要先衝、先打卡，這次日本環球影城更特別針對「萬聖節」，推出白天、晚上2大主題活動，還有萬聖節限定周邊小物、迎賓拍照活動、限定設施，5大亮點窩客島帶你一起先筆記。







日本環球影城針對2023萬聖節，特別推出2大主題系列活動，讓人感受到與平時不同的樂園氣氛。其中「哈哈哈!萬聖節派對」增添了許多可愛、調皮的元素，以寶可夢角色、史努比、小小兵等角色為主，讓大人小孩一起可愛搗蛋。到了晚上，則有恐怖驚嚇元素的「萬聖驚魂夜」限定活動，有駭人的殭屍遊行、超嗨群舞表演，從白天到晚上有截然不同的玩樂體驗。







哈哈哈!萬聖節派對 萬聖節活動

萬聖節朝聖日本環球影城，一定要先筆記「迎賓、遊行」系列活動的時間，在白天「哈哈哈!萬聖節派對」活動中，全新推出「寶可夢充電!萬聖節迎賓秀」以及「寶可夢躍動萬聖節派對」，有限定造型的DJ皮卡丘、DJ耿鬼帶領著寶可夢角色們，跟著粉絲一起隨著音樂嗨起來。在迎賓秀的遊行中，還可以近距離與各個寶可夢角色拍照合影，粉絲們一定不能錯過。





萬聖驚魂夜 萬聖節活動

此外，針對本次萬聖節系列活動，每天還有限定時段推出的「美樂蒂&酷洛米的快樂萬聖節迎賓秀」兩大角色換上全新服裝登場，接著還有「小小兵怪物迎賓秀」換上萬聖節限定的木乃伊、吸血鬼等造型登場，除了有現場唱跳迎賓之外，還開放粉絲們近距離互動合照，讓人準備好最萌的萬聖節裝扮，一起耍可愛拍照。

每晚6點整開始，日本環球影城推出夜晚限定「萬聖驚魂夜」系列活動，在昏暗夜色裡增添許多恐怖氣氛，在部分通道上有超逼真「街頭僵屍」混入人群中，不時發出低吼聲、聽得見僵屍們互相殺戮、還有超逼真電鋸，讓人走在路上也隨時都會嚇破膽。官方也針對僵屍出沒路線提供地圖，膽小、或是小朋友們有專屬的「安全區域和通道」可以保證不被殭屍驚嚇。





此外，殭屍們還會加入「僵屍群舞」舞台活動，結合和 Ado 合作打造破壞力超群的節奏樂曲，讓人與殭屍一起打造最嗨音樂趴。除此之外，萬聖節角色「恐怖熊hamikuma」還會登台帶著粉絲唱跳，眼珠子脫落、糖果內臟噴出的造型，在詭異氣氛中又帶點可愛，商售區也推出hamikuma周邊小物，看過表演會一秒被圈粉。





萬聖節限定周邊小物

除了萬聖節限定角色hamikuma周邊小物之外，園區內商品店也推出多款角色的「萬聖節造型」周邊商品，其中最多款式的包含「殭屍造形史努比」周邊小物，品項包含園區內必買的髮箍，以及有夜光設計的吊飾、抱枕，還有造型餅乾等通通讓人買到剁手。此外還有「小小兵」萬聖節限定狼人髮箍、抱枕等可愛小物，尤其推薦一定要先買髮箍，入園帶著到處打卡都可愛。







萬聖節限定餐點

針對本次萬聖節活動，在餐點上也有限定造型，其中在「史努比™外景咖啡廳」推出限定版萬聖蕃茄奶油義大利麵套餐、史努比南瓜蛋糕～焦糖＆起司奶油～等品項，而小小兵園區內、園區入口攤車，也分別販售「萬聖小小兵泡芙～巧克力香蕉～、小小兵夾心餅乾 蒙布朗、萬聖小小兵吉拿棒～覆盆子＆可可亞～」等限定點心，嘴饞時一定要朝聖。







萬聖節限定設施

如果夠大膽的粉絲，在萬聖節期間推薦一定要玩5大限定設施，包含3D舞台「CHUCKY'S CARNIVAL OF CHAOS～恰吉的染血祭典～」、恐怖列車「貞子的詛咒 ～黑暗驚悚乘車遊～」、升級版2大迷宮「惡靈古堡™ The Extreme+」以及「環球妖魔鬼怪 ~恐懼傳說~」，從白天就可以入場朝聖，晚上遊玩更有氣氛。





特別的是，日本環球影城經典必玩的「好萊塢美夢・乘車遊」雲霄飛車，在本次萬聖節活動中，也加入了歌手「Ado」的歌曲、以及「KUROMI」的限定歌曲，都能選擇一首陪伴整趟雲霄飛車歷險。





加碼推薦：萬聖節活動時間規劃

為了能夠盡情享受「日本環球影城」萬聖節限定活動、設施，推薦要朝聖之前粉絲們除了先下載USJ官方APP，使用園區地圖可以快速了解設施位置之外，同時也可以參考USJ官網的「表演秀與遊樂設施／行程」時間表，可以看見當日各活動場次，事先規劃好遊玩時間。







其中，朝聖日本環球影城必拍的「NO LIMIT! 遊行」於每天13:00登場，會集結園區內各大角色系列，依照路線繞行園區，建議中午過後一定要空出時間準備拍美照。此外，萬聖節限定的「寶可夢、美樂蒂&酷洛米、小小兵」迎賓秀活動活動場地距離不遠，推薦可以規劃相近時間，一次拍完再前往其他設施遊玩。







加碼推薦：日本環球影城必買點心

透過USJ APP也可以先規劃好「先衝、先買」的熱門周邊小物及打卡點心，推薦要儘早排隊的美食，首推入口處不遠的舞台18前「POP CORN」攤車，一入場就能先買好超夯「無敵星爆米花桶」。沿路再衝「好萊塢美夢・乘車遊」前方攤車買「妙蛙種子冰沙、皮卡丘包子」，都是人氣超高的點心系列，一定要儘早排隊。







如果排隊買完寶可夢點心，下ㄧ站也能順道衝對面的「瑪利歐咖啡店＆商店™」買超人氣「瑪利歐的帽子」鬆餅三明治，以及限定版紅色蘑菇飲料杯。此外，在「超級任天堂世界」中更有限定版「龜殼披薩餃」以及限定版綠色蘑菇飲料杯，讓粉絲通通都想搜集到。









USJ日本環球影城 2023萬聖節活動資訊

哈哈哈!萬聖節派對

活動期間：2023/09/07-11/05

注意事項：

寶可夢躍動萬聖節派對：活動期間9/11~11/5

寶可夢充電!萬聖節迎賓秀：活動期間9/11~11/5



萬聖驚魂夜

活動期間：2023/09/07-11/05

注意事項：

貞子的詛咒 ~黑暗驚悚乘車遊~：活動期間9/24-2023/1/8





USJ日本環球影城 2023萬聖節活動時間表

官網連結：https://walkr.tw/RJT4TOTx







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詳細活動規範及活動時間場次，依 USJ日本環球影城 官方公告為準。