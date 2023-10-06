晶華冠軍牛肉麵9折優惠！晶華年銷60萬盒「牛肉麵禮盒」推出三款新品，晶華花椒牛肉麵、晶華紅燒牛拌麵、晶華牛小排麵，牛肉麵控搶先吃一波。

對於牛肉麵控來說，誰家的冷凍庫沒個兩、三包冷凍牛肉麵。晶華看見商機，特別針對人氣「晶華冠軍牛肉麵」禮盒，推出三款全新新品「晶華花椒牛肉麵、晶華紅燒牛拌麵、晶華牛小排麵」，就是要讓牛肉麵控在家也可品嚐到美味的牛肉麵、不用出門也有冠軍牛肉麵可以吃。
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三款新品之中，最讓人期待的就是滋味清辣且香氣十足的「晶華花椒牛肉麵」選用的部位是牛腱心，湯頭的熬煮過程也遵循酒店的五星標準，先將牛大骨、牛腱心塊和青蔥、薑、洋蔥分別煎炒，逼出香氣後再入鍋燉煮，煎炒過後的食材讓湯頭更加濃郁，醇厚的湯底加入畫龍點睛的新鮮花椒，為入口的尾韻增添一絲辛香滋味，帶給味蕾不同層次的享受。
此外，讓人吃一口就停不下來的「晶華紅燒牛拌麵」使用的是口感Q彈的手打麵條，拌醬的部分是以晶華經典紅燒牛肉麵的做法為基礎，再加入香濃的豆瓣醬、辣豆瓣、糖、白胡椒粉等香料一同細細熬煮後收汁而成，肉塊則是選擇半筋半肉相互搭配，豐富的口感以及鹹香微辣的滋味、令人胃口大開。
最後的重頭戲就是「晶華牛小排麵」冷凍禮盒是由清燉、紅燒兩種口味各一組成，清燉口味是採用中西合併的作法，先將牛大骨、牛小排和青蔥、薑、洋蔥分別煎炒，逼出香氣後再入鍋燉煮約2至3小時，為了避免湯汁過度油膩，上述食材在煎炒過後還要以清水沖洗，將焦色與多餘的油質去除以保持湯色的清澈。
同時間，牛大骨的骨髓也要在入鍋燉煮之前取出以避免騷味，燉煮完成的牛小排還要再以原高湯滾煮一次確保入味。紅燒口味的料理過程是將洋蔥、蔥、薑及辣椒炒香後，再與汆燙後的牛小排拌炒，接著加入醬油、米酒及蠔油上色，讓肉質更加鮮甜的小秘訣則是使用具有甜味的蔬菜進行調味，並加入草果及桂皮等綜合香料一起悶煮，為原本濃醇的湯頭增添滋味豐富的香氣。
台北晶華酒店 「晶華冠軍牛肉麵」禮盒9折優惠
活動期間：即日起-10月22日
活動內容：訂購可享9折優惠
地址：台北市中山北路二段39巷3號
電話：02-2521-5000 轉3152 Regent Gift Shop外帶櫃
晶華美食到你家：https://shop.silkshotelgroup.com/RT