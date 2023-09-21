老爺牛肉麵來了！台北老爺推出「老爺牛肉麵冷凍調理包」一人在家吃也可以很滿足，上市優惠買五送一。
老爺的牛肉麵真的是一碗很傳奇的牛肉麵，一開始只是為了讓日本客人也可以品嚐到台灣特色美食「牛肉麵」，到近年來獲得「台北國際牛肉麵大賞」金牌獎，就一直是許多老饕、美食家的必吃清單。這一次台北老爺特別推出「老爺牛肉麵冷凍調理包」，一個人在家也可以品嚐到老爺牛肉麵的美味。
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老爺牛肉麵最大的特色，就是可以一次品嚐到2-3種牛肉的部位，其中「紅燒牛肉麵」主廚精選進口高級牛腱、牛筋及牛腩三種部位，烹調的秘訣之一是先將牛肉切塊入熱鍋乾煎至兩面上色，然後加入以牛骨、雞骨架熬製的高湯跟大量新鮮蔬果及八角、月桂葉、肉桂、花椒等數十種的辛香料，最後調入主廚秘製黃金比例的醬汁熬煮約四小時，湯頭 甘甜不膩、肉質軟嫩，搭配彈牙滑順的蝴蝶麵食用，絕佳組合，美味無限。
而另一款「老爺清燉牛肉麵」清澈透亮的湯頭中，匯聚多種食材精華，主廚特選進口高級牛腱及牛腩作為主角，取用牛骨及雞骨熬煮多時的高湯作為底蘊，加入大量新鮮蔬果以及八角、甘草、月桂葉、花椒等數十種辛香料，交織出令人讚嘆的好味道，一舉突顯豐盈肉香精髓，特別是濃醇湯頭與滑順的北方拉麵結合，更是讓人吃一口就停不下來。
最後，主廚林繼正團隊表示，去年台北老爺餐飲團隊參加台北國際牛肉麵大賞比賽經過專業美食評審團及現場民眾盲測票選榮獲紅燒牛肉麵金牌獎，得獎後在飯店內推出「月見紅燒牛肉麵」深受好評，頻頻詢問是否有冷凍包可外帶，也因此啟動主廚開發冷凍牛肉麵的想法，經過一年的時間反覆進行口味測試及挑選適合的麵條種類搭配，克服冷凍調理包與現煮牛肉麵的差異，終於順利推出紅燒及清燉兩種風味的牛肉麵。
台北老爺紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵
上市優惠：每盒380元，9月底前至台北老爺館內購買可享買五送一優惠。
訂購專線：02-25423266轉咖啡廳
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