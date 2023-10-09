日本超商7款必買推薦！7款「日本超商推薦點心清單」，超夯Lawson蛋糕捲、炸雞君炸雞塊、迷你杯日清泡麵，日本超商美食開吃。

飛日本玩的一大樂趣，就是每天行程空擋「逛日本超商」，各種零食點心、療癒炸物，不只讓人解解嘴饞，也是晚上回飯店的宵夜首選。針對日本超商「Lawson、Ministop、7-ELEVEN、Familymart」，窩客島整理7款推薦必買超商美食，近期飛日本就先衝、先吃起來。







Lawson：炸雞君

日本超商最夯、最多人推的必吃美食非Lawson的「炸雞君」莫屬，能在超商吃的熱乎乎的炸雞塊，不管是當點心吃、當宵夜吃都超級療癒。其中，炸雞君也推出許多限定口味，近期有限定版 人氣調味料「燒肉ザパンチ」，走眾口味路線，如果敢吃辣更推薦要挑戰辣味。



炸雞君

販售超商：Lawson

售價：約220-240日圓







mini stop：雞米花

如果想挑戰超商熱食，路過看到「mini stop」也一定要進去逛逛，其中「雞米花」超人氣熱食更適人氣超高，外層的馬鈴薯麵衣顆粒較大，讓雞米花增添更多層次的口感。mini stop雞米花提供原味、辣味選擇，搭塑膠透明杯裝，讓人拍IG打卡更加可愛。



雞米花

販售超商：mini stop

售價：270日圓





Lawson：蛋糕捲

一直在社群瘋狂洗版的「Lawson蛋糕捲」也是許多人去日本一定會買、一定會吃的超商點心，單包裝的切片蛋糕捲，讓人即使想要獨享、之想吃一點點也方便。經典原味的蛋糕捲，以單純的海綿蛋糕、滑順先奶油，打造簡單療癒風味，此外還有「濃厚巧克力」口味，從蛋糕、鮮奶油都是巧克力，還搭配巧克力碎片裝飾，下午茶帶一片剛剛好。



蛋糕捲

販售超商：Lawson

售價：原味180日圓、巧克力228日圓







7-ELEVEN：水果三明治

在台灣許多人早餐都會在小七買個飯糰、三明治，大多都是經典的火腿、起司、生菜等搭配，而在日本7-ELEVEN更有「水果三明治系列」，中間內餡換成鮮奶油、新鮮水果，包含當季的「麝香葡萄、鳳梨」或是「白桃」等口味，到日本都一定要吃過。



水果三明治

販售超商：7-ELEVEN

售價：約380-430日圓







日本各超商：布丁杯

日本超商的「布丁」種類很多，各家超商都有許多選擇，還會搭配不同食材、打造不同口味。7-ELEVEN買得到日本風情的「焙茶布丁杯」有焙茶口味布丁、以及焙茶凍增添口感。而在Familymart更有超多層次的「布丁芭菲」堆疊2種口感的布丁、搭配蛋糕、鮮奶油，讓甜點控超滿足。如果偏好奶香味，也推薦「OHAYO牛乳布丁」在各超商都能買得到，以濃厚的香草奶香味、搭配超綿密口感，布丁控這杯要吃。



焙茶布丁杯(7-ELEVEN)：約313日圓

布丁芭菲(Familymart)：約306日圓

OHAYO牛乳布丁(各超商)：約181日圓







日本各超商：日清迷你杯麵

「日清杯麵」系列，是不管在台灣的超市、還是日本超商、超市都一定要買的熱門泡麵，也是在日本當宵夜、或買回台灣的伴手禮首選。在日本超商及超市販售「迷你杯」的日清泡麵，注水量只需170mL，比起正規尺寸的300mL，更適合當宵夜解饞，同時也提供經典的原味、海鮮、味噌、咖哩等口味，如果選擇障礙也可以都買小杯一次吃。



日清迷你杯麵

販售通路：各超商、超市

售價：每杯約138日圓







日本各超商：限定版午後紅茶、紅茶花伝

即使「午後紅茶、紅茶花伝」在台灣也能買得到了，但在日本就是能喝到更特別的「限定版」口味。其中「午後紅茶」推薦香味更濃、但不膩口的「焦糖奶茶」限定口味，除此之外，「紅茶花伝」近期也換上「航海王限定包裝」，經典的「奶茶、白桃、檸檬、柳橙、白葡萄」等口味通通都有，除了超商販售之外，運氣好還能遇上一整台都是「紅茶花伝」的自動販賣機，讓海賊迷通通買起來。



午後紅茶：約100-170元

紅茶花伝：約170元







實際售價及供應情形，依各通路現場標示為準。