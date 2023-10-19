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黃阿瑪的後宮生活立體悠遊卡！貓奴要搶「黃阿瑪的後宮生活」立體造型悠遊卡，隱藏版「藍色阿瑪、金色阿瑪」貓奴抽起來。

2023-10-19 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：黃阿瑪的後宮生活 人氣：634
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

百萬Youtuber「黃阿瑪的後宮生活」堪稱貓界網紅，把貓皇上「黃阿瑪」實體化的周邊小物，更是粉絲「瑪民」收藏的重點。這次推出黃阿瑪的第一款「黃阿瑪立體造型悠遊卡」，復刻黃阿瑪圓潤可愛的外型，還有隱藏版「藍阿瑪、金阿瑪」立體造型悠遊卡，隨機出貨讓粉絲拼手氣。

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黃阿瑪的後宮生活 立體造型悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
黃阿瑪立體造型悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

超萌貓皇上「黃阿瑪」這次打造第一款專屬的實體悠遊卡，在造型概念以「皇上翻牌子」為靈感，讓圓潤的阿瑪手拿著縮小版的悠遊卡，造型、表情都萌翻。更特別的是，本次悠遊卡還有隱藏版「金色阿瑪」、以及致敬阿瑪頻道曾在愚人節登場的「藍色阿瑪」，限量色違版讓粉絲超想收藏。
黃阿瑪 悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
黃阿瑪 立體造型悠遊卡 隱藏版顏色 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次由「黃阿瑪的後宮生活」授權極程文創，在10/24於IP授權平台Be Come True上正式開賣「黃阿瑪立體造型悠遊卡」，採限時不限量預購，每款690元，預購滿$2,000元即享免運。其中，限定版顏色「藍阿瑪」採隨機出貨，有五分之一機率可以抽中，另一款「金阿瑪」則在Be Come True粉絲團限量抽獎，只送不賣。
黃阿瑪立體悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
黃阿瑪 藍阿瑪悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

黃阿瑪的後宮生活 立體造型悠遊卡

上市日期：10月24日中午12點正式開放預購
售價：690元/個
預購連結：https://walkr.tw/NlUyOUOV
 

黃阿瑪的後宮生活 立體造型悠遊卡 限量版活動說明

藍阿瑪：預購「黃阿瑪立體造型悠遊卡」有五分之一機率抽中藍阿瑪版本，隨機出貨。
金阿瑪：於Be Come True粉絲團抽獎，只送不賣。


詳細活動規範及供應情形，依 Be Come True 官方公告為準。

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#悠遊卡
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悠遊卡 黃阿瑪 黃阿瑪的後宮生活 立體造型悠遊卡
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