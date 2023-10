百萬Youtuber「黃阿瑪的後宮生活」堪稱貓界網紅,把貓皇上「黃阿瑪」實體化的周邊小物,更是粉絲「瑪民」收藏的重點。這次推出黃阿瑪的第一款「黃阿瑪立體造型悠遊卡」,復刻黃阿瑪圓潤可愛的外型,還有隱藏版「藍阿瑪、金阿瑪」立體造型悠遊卡,隨機出貨讓粉絲拼手氣。



超萌貓皇上「黃阿瑪」這次打造第一款專屬的實體悠遊卡,在造型概念以「皇上翻牌子」為靈感,讓圓潤的阿瑪手拿著縮小版的悠遊卡,造型、表情都萌翻。更特別的是,本次悠遊卡還有隱藏版「金色阿瑪」、以及致敬阿瑪頻道曾在愚人節登場的「藍色阿瑪」,限量色違版讓粉絲超想收藏。







本次由「黃阿瑪的後宮生活」授權極程文創,在10/24於IP授權平台Be Come True上正式開賣「黃阿瑪立體造型悠遊卡」,採限時不限量預購,每款690元,預購滿$2,000元即享免運。其中,限定版顏色「藍阿瑪」採隨機出貨,有五分之一機率可以抽中,另一款「金阿瑪」則在Be Come True粉絲團限量抽獎,只送不賣。





黃阿瑪的後宮生活 立體造型悠遊卡

上市日期:10月24日中午12點正式開放預購

售價:690元/個

預購連結:https://walkr.tw/NlUyOUOV



黃阿瑪的後宮生活 立體造型悠遊卡 限量版活動說明

藍阿瑪:預購「黃阿瑪立體造型悠遊卡」有五分之一機率抽中藍阿瑪版本,隨機出貨。

金阿瑪:於Be Come True粉絲團抽獎,只送不賣。





詳細活動規範及供應情形,依 Be Come True 官方公告為準。