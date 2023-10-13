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草莓吐司嗶嗶卡！超擬真「新感覺-草莓夾心icash2.0」小七開賣，按了會回彈「夾心吐司嗶嗶卡」吐司控先入手。

2023-10-13 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：icash 人氣：489
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早餐控的「草莓夾心吐司」變成嗶嗶卡！7-ELEVEN超人氣早餐「新感覺」夾心吐司系列，這次變成超擬真的icash2.0造型卡，全新「新感覺-草莓夾心icash2.0」在10/17起於7-ELEVEN強勢開賣，吐司控鐵粉這次一定要手刀先搶。

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新感覺-草莓夾心icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

愛金卡公司近期推出許多「迷你食物」的icash2.0造型卡，掀起收藏熱潮，包含超人氣泡麵、鮮奶、飲料、布丁、零食包等，通通都變成嗶嗶卡。這次在10/17起推出全新造型「新感覺-草莓夾心icash2.0」，外包裝從字樣、圖案、到塑膠袋鋸齒切角都完整還原，其中的「迷你夾心吐司」更以Q彈材質設計，讓人按了還會回彈，小巧思更增添收藏價值。
新感覺-草莓夾心icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「新感覺-草莓夾心icash2.0」10/13起在7-ELEVEN門市實體開賣，線上通路則有「博客來、7-ELEVEN線上購物中心、康是美網購」等平台同步販售。除此之外，新感覺與瑞穗鮮乳土司、晨光更聯手舉辦「土司家族，歡慶集點GO」買吐司集點活動，有機會免費獲得「新感覺-草莓夾心icash2.0」，讓人早餐就吃起來。
新感覺-草莓夾心icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
新感覺-草莓夾心icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

新感覺-草莓夾心icash2.0

上市日期：2023/10/17
販售通路：7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN線上購物中心、康是美網購
售價：實體350元/個、線上385元/個

詳細活動規範及供應情形，依 icash2.0 官方公告為準。

 

 

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