早餐控的「草莓夾心吐司」變成嗶嗶卡！7-ELEVEN超人氣早餐「新感覺」夾心吐司系列，這次變成超擬真的icash2.0造型卡，全新「新感覺-草莓夾心icash2.0」在10/17起於7-ELEVEN強勢開賣，吐司控鐵粉這次一定要手刀先搶。



推薦閱讀：蠟筆小新動感光波！蠟筆小新動感超人公仔全新icash2.0感應時發出「動感光波！」等五句經典台詞，小新粉絲一定要收。





愛金卡公司近期推出許多「迷你食物」的icash2.0造型卡，掀起收藏熱潮，包含超人氣泡麵、鮮奶、飲料、布丁、零食包等，通通都變成嗶嗶卡。這次在10/17起推出全新造型「新感覺-草莓夾心icash2.0」，外包裝從字樣、圖案、到塑膠袋鋸齒切角都完整還原，其中的「迷你夾心吐司」更以Q彈材質設計，讓人按了還會回彈，小巧思更增添收藏價值。





本次「新感覺-草莓夾心icash2.0」10/13起在7-ELEVEN門市實體開賣，線上通路則有「博客來、7-ELEVEN線上購物中心、康是美網購」等平台同步販售。除此之外，新感覺與瑞穗鮮乳土司、晨光更聯手舉辦「土司家族，歡慶集點GO」買吐司集點活動，有機會免費獲得「新感覺-草莓夾心icash2.0」，讓人早餐就吃起來。









新感覺-草莓夾心icash2.0

上市日期：2023/10/17

販售通路：7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN線上購物中心、康是美網購

售價：實體350元/個、線上385元/個



詳細活動規範及供應情形，依 icash2.0 官方公告為準。