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蠟筆小新動感光波！蠟筆小新動感超人公仔全新icash2.0感應時發出「動感光波！」等五句經典台詞，小新粉絲一定要收。

2023-10-12 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,064
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編輯 李維唐

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這個造型粉絲一定不能創過，這一次全新推出愛金卡icash2.0，推出全新「動感超人」裝扮的蠟筆小新，也是小新最讓人喜歡的造型之一，也是蠟筆小新在保護地球、守護春日部時最重要的裝扮。這一次全新蠟筆小新動感超人公仔全新icash2.0，還有一大特色，就是感應時會隨機發出「五句經典台詞」，小新粉絲一定要收。

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蠟筆小新動感超人公仔icash2.0
蠟筆小新動感超人公仔

愛金卡公司表示，了解到蠟筆小新一直是許多粉絲必收款，所以這一次特別再次與蠟筆小新合作推出「蠟筆小新動感超人公仔icash2.0」，讓小新穿上最愛的英雄「動感超人」服裝，擺出招牌手勢變身「小新超人」，一起打擊犯罪拯救全人類。
蠟筆小新動感超人公仔icash2.0
蠟筆小新動感超人公仔icash2.0

同時，「蠟筆小新動感超人公仔icash2.0」外型可愛，塗裝細緻色彩飽和，包含眼神手勢等細節，都能看出愛金卡公司製作的用心程度，並且這一次公仔也加入了感應發聲效果，特別攜手「蠟筆小新」中文版動畫配音老師一起錄製，一口氣加入共五句台詞，包含了有「動感光波！、這裡就交給我吧！、遇上危機了！、哇哈哈哈～、別害怕！快去吧～」，感應時將隨機播放原汁原味動畫台詞，相當生動有趣。
蠟筆小新動感超人公仔icash2.0

 

蠟筆小新動感超人公仔icash2.0

販售日期：2023/10/17起    
販售通路：7-ELEVEN門市    
建議售價：599元/個

 

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