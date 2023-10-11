PS5無預警發表！Sony新主機突襲發表11月發售，體積縮小、重量變輕、搭載1TB SSD、可拆卸光碟機，預計11月販售。

遊戲迷真的要尖叫了！索尼在凌晨突襲發表全新「PlayStation 5」（PS5）主機，體積、重量都將大幅降低，據官方提供的資訊，PS5體積減少了30%，PS5光碟版重量少了18%、PS5數位版則是少了24%，此外可以連接的藍光光碟機、 1TB SSD，預計發售時間約為11月。
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並且，據官方資訊得知有PS5四個獨立的蓋板，頂部具有光澤外觀，而底部則保持啞光。至於售價方面，美國配備超高清藍光光碟機的PS5售價為499.99 美元、PS5 數位版則是449.99 美元。同時，新的PS5將於2023年11月開始在美國部分當地零售商和direct.playstation.com上發售。而目前PS5型號的庫存售完，新PS5將成為唯一可用的型號。
美國 PS5售價
配備超高清藍光光碟機的 PS5 – 499.99 美元
PS5 數位版 – 449.99 美元
歐洲 PS5售價
配備超高清藍光光碟機的 PS5 – 549.99 歐元
PS5 數位版 – 449.99 歐元
英國 PS5售價
配備超高清藍光光碟機的 PS5 – 479.99 英鎊
PS5 數位版 – 389.99 英鎊
日本 PS5售價
配備超高清藍光光碟機的 PS5 – 66,980 日圓（含稅）
PS5 數位版 – 59,980 日圓（含稅）
官網：direct.playstation.com
規格介紹：https://walkr.tw/W0dqJwDC