漢堡王挑戰最狂速食買一送一優惠！以火烤香氣和超高CP值優惠為主打，讓肉肉控和漢堡控三不五時就想回訪的「漢堡王」，這次在重陽敬老節推出敬老專案，以超厚「安格斯牛堡」和吃的到整吃蝦「海老堡」推出買一送一優惠，兩天快閃限定、不限量，讓人捨不得分人，自己吃兩顆堡。





漢堡王於10/23、10/24大手筆的推出限定買一送一優惠，只要在活動期間購買任一款指定「買安格斯牛堡套餐」，包括安格斯厚切、花生安格斯、勁濃安格斯和黑醬安格斯，就直接免費送原價99元的Q彈海老堡，買一份套餐送一顆、買兩份送兩顆，以此類推，就怕大家吃不飽。現在就可以先到官網預訂，輸入「FREESH」優惠碼，即可在優惠期間免費多一顆Ｑ談海老堡。



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漢堡王買安格斯牛堡、送海老堡優惠資訊

活動時間：2023/10/23-10/24 上午10：30至各店打烊前30分鐘供應(10/20起官網開放預購，限定於10/23、24取餐)

活動門市：全門市（唯科技廠、機場、兒童樂園不適用）

活動通路：臨櫃/自助點餐機/官網點餐(官網10/20起開放預購，限定10/23-10/24取餐，預訂外帶安格斯系列常態套餐並輸碼輸碼【FREESH】即可獲乙顆Q彈海老堡，乙份安格斯套餐送乙顆Q彈海老堡，優惠可累贈)。



注意事項：

1、買一套安格斯餐即送一個單層海老堡，買二套送兩個以此類推。

2、特殊活動不可再併行其他優惠使用。

3、數量有限，各店售完為止。

4、漢堡王保有更改活動之權利。

