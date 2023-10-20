誰說去歐洲鐵路旅行很貴、誰說去歐洲玩鐵路旅行要花很多錢！KKday看好2024年歐洲旅遊市場持續擴張，特與歐洲鐵路公司Rail Europe簽訂MOU合作備忘錄，攜手打造永續鐵道旅遊，首波推出鐵路環歐旅行推廣活動，旅客購買歐洲鐵路點到點火車票，只要單筆消費滿新台幣2,000元即可享有15歐元折扣，搶攻小資族玩歐洲商機。
推薦閱讀：鐵路版千陽號搭起來！九州熊本全新「航海王千陽號列車」熱血登場，鐵路沿線打造「航海王藝術裝置」，歡慶「南阿蘇鐵道」全線正式恢復通車。
同時，KKday表示，從2023年已購買KKday歐洲火車旅遊商品的旅客行為來看，超過30%旅客平均遊歐天數為7天至15天，至於已購買2024年相關商品的旅客，更有35%遊歐天數超過16天；另熱門轉機國家土耳其、阿拉伯聯合大公國以及相鄰歐洲的摩洛哥更成為近來亞洲旅客赴歐旅遊的「加碼首選」，遊歐兼玩中東＋北非，此外，因為歐盟大力推廣低碳觀光，鐵道旅遊發展將更火熱。
為了慶祝KKday與歐鐵推出「鐵路環歐旅行不是夢！小資族火車迷的歐洲之旅」推廣活動，除了力推熱銷的33國全歐火車通行證外，也針對小資族強打「歐洲鐵路點到點火車票」限定優惠，只要單筆消費滿新台幣2,000元，就能享有15歐元、約新台幣500元的折扣。
歐鐵 x KKday 鐵路環歐旅行不是夢！小資族火車迷的歐洲之旅
推廣活動頁：https://www.kkday.com/zh-tw/promo/RailTripinEurope?cid=7360