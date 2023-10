YOASOBI粉絲本週六準備搶票了!日本爆紅雙人音樂團體「YOASOBI」自從9月份公布即將來台演唱的消息,就引起台灣許多粉絲瘋狂討論,時隔一個多月主辦單位終於宣布明年1月21日將在Zepp New Taipei舉行台灣首場演唱會,並同時公開搶票時間與價位,歌迷在又驚又喜的同時,也出現不少認為場地太小的聲浪,甚至相當擔心自己可能搶不到票,可見YOASOBI在台灣的人氣已非一般。



推薦閱讀:藤井風MV驚喜來台拍攝!日本鬼才歌手「藤井風」6大新曲MV拍攝地公開,台味十足「八寶粥、台灣垃圾車」全部用心入鏡。

▲圖片來源/IG@lilasikuta



幾年前以一首神曲〈向夜晚奔去〉橫掃各大音樂串流平台的爆紅團體「YOASOBI」,是由作曲家「Ayase」、主唱「ikura(幾田りら)」一男一女組成的雙人音樂團體,近年來台日人氣不斷飆升,今年為春季動畫《我推的孩子》演唱的主題曲〈Idol〉還刷新YouTube有史以來最快破億歌曲的超強紀錄,如今已經確定於2024年1月21日將在Zepp New Taipei舉行「YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024 LIVE IN TAIPEI」,並於10月28日本週六上午11點開始售票,讓台灣的YOASOBI粉絲難掩興奮,消息一出立刻又在網路上引發討論。

▲圖片來源/IG@yoasobi_staff_



這次YOASOBI來台演唱會的票價分別是3,200 元的「1樓站位、2樓座席」以及2,800 元的「2樓站位」,不過因為Zepp New Taipei的場地只能容納約2,000人,消息公布之後就有相當多歌迷抱怨場地太小、擔心視野不佳或是搶不到票,讓不少人害怕自己無緣親眼見到偶像歌唱,反而成為另一項熱門話題。

▲圖片來源/IG@yoasobi_staff_



2019年出道的「YOASOBI」,初期鮮少在螢光幕前露面,一開始不少人聽到歌曲會以為是某位女性歌手的藝名,不過其實他們是由男製作人Ayase以及女主唱ikura(幾田りら)所組成的雙人團體,兩人在2019年10月以他們目前最知名的歌曲之一〈向夜晚奔去〉出道,當時不僅獲得Billboard Japan Hot 100第一名,更創下尚未發行實體專輯便登上日本紅白歌唱大賽的紀錄,他們2023年為動漫《我推的孩子》獻唱的洗腦主題曲〈Idol〉更是紅遍全球,引起許多台、日、韓明星挑戰舞蹈,成功又在樂壇掀起一股現象級風暴。

▲圖片來源/IG@lilasikuta、IG@ayase_0404







YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024 LIVE IN TAIPEI 活動資訊

演出時間:2024年1月21日(日)入場18:00 / 開演19:00

演出地點:Zepp New Taipei(新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

售票時間:2023年10月28日(六)上午11:00

票價:1F 站位 & 2F 座席 3,200 元 / 2F 站位 2,800 元

※ 本次演出 1F 搖滾區、2F 站席將依票面序號排隊入場,詳細整隊、入場資訊請留意後續主辦粉絲專頁相關公告。

售票系統:Ticket Plus 遠大售票系統

主辦單位:好玩國際文化 / Sony Music Entertainment(Japan)

協辦單位:大國文化