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小卒砂鍋雞米飯~超人氣川味餐館、這鍋飯有點強!

2024-03-26 22:21:02 沾墨點落 人氣：101
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：661篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小卒砂鍋雞米飯
phone06-2238758
place台南市中西區西門路一段703巷11號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpi1H7hr

小卒砂鍋雞米飯~超人氣川味餐館、這鍋飯有點強!
▪️
聞名已久的【小卒砂鍋雞米飯】

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位在西門路旁的巷子裏、
當初開幕時就有看到網友分享~

想說等一段時間避開熱潮再來嚐鮮、
沒想到人還是那麼多啊！

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（5點開門的排隊人潮。）
果然是《這鍋飯有點強》

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小卒砂鍋的店內空間不大、
但二樓也是有座位區的（需共桌）

✩｢採取先畫單、在結帳，
然後結帳同時安排入座座位｣

在等待結帳時看著櫃檯後方一鍋鍋
沸騰的砂鍋以及飄散出的香氣、
滿挑逗食慾的啊

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▪️
從小菜就能感受濃濃的川菜滋味!
剛上桌、辣香飄

◆［感動皮蛋］

紅豔、油亮、色彩豐富繽紛是第一印象。
入口的皮蛋味濃柔軟、
搭配芹菜洋蔥的清脆，
裡頭還有花生碎粒等等、
整個口感非常豐富。

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剛吃時辣香是鮮明柔和、
但漸漸的濃濃蒜味兒入場參戰~
整個味道瞬間激昂了起來、
椒麻蒜辣的非常配飯！

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◆［麻香川耳腐竹］

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對比皮蛋、這道是清爽的非常多！
淡淡地花椒麻香
加上彈脆川耳與軟嫩腐竹，
相當爽口呢

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◆［蔣家紅燒肉］

滷的軟嫩入味，
油香豐潤、甘甜醬濃
可以直接澆飯吃完一碗!

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◆［砂鍋-排骨飯］（選擇不辣）

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一口砂鍋加上一碗白飯。
然後這鍋料看起來好豐盛

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裡頭排骨不只大塊量多、
而且還是我喜歡的那種
｢肉嫩筋彈｣類型！

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（咬起來的口感很棒❤）

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排骨下方的菜料也是不少，
有木耳、金針、豆皮、馬鈴薯等等的蔬菜，
整體份量十足！感覺不用白飯也能吃飽。

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但米飯也是很重要❗
因為那個紅豔湯汁、
香鹹（還有點甜）下飯

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◆［剁椒肥腸飯］

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滿滿的肥腸、
嫩Q彈滑伴隨泡椒辣香淋飯~

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非常開胃❤也依然的菜量充足!
辣味柔和、但是邊吃邊冒汗阿!!

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推薦必點◆「仙草茶」

淡甜爽口不膩，
可以平衡一下味蕾感受~

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店名：小卒砂鍋雞米飯

地址：台南市中西區西門路一段703巷11號

時間：11:00–14:00
     17:00–20:40
　　　（週三休息。）

電話：06 223 8758

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