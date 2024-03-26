小卒砂鍋雞米飯~超人氣川味餐館、這鍋飯有點強!
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聞名已久的【小卒砂鍋雞米飯】
位在西門路旁的巷子裏、
當初開幕時就有看到網友分享~
想說等一段時間避開熱潮再來嚐鮮、
沒想到人還是那麼多啊！
（5點開門的排隊人潮。）
果然是《這鍋飯有點強》
小卒砂鍋的店內空間不大、
但二樓也是有座位區的（需共桌）
✩｢採取先畫單、在結帳，
然後結帳同時安排入座座位｣
在等待結帳時看著櫃檯後方一鍋鍋
沸騰的砂鍋以及飄散出的香氣、
滿挑逗食慾的啊❤
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從小菜就能感受濃濃的川菜滋味!
剛上桌、辣香飄散❤
◆［感動皮蛋］◆
紅豔、油亮、色彩豐富繽紛是第一印象。
入口的皮蛋味濃柔軟、
搭配芹菜洋蔥的清脆，
裡頭還有花生碎粒等等、
整個口感非常豐富。
剛吃時辣香是鮮明柔和、
但漸漸的濃濃蒜味兒入場參戰~
整個味道瞬間激昂了起來、
椒麻蒜辣的非常配飯！
◆［麻香川耳腐竹］◆
對比皮蛋、這道是清爽的非常多！
淡淡地花椒麻香
加上彈脆川耳與軟嫩腐竹，
相當爽口呢❤
◆［蔣家紅燒肉］◆
滷的軟嫩入味，
油香豐潤、甘甜醬濃❤
可以直接澆飯吃完一碗!
◆［砂鍋-排骨飯］◆（選擇不辣）
一口砂鍋加上一碗白飯。
然後這鍋料看起來好豐盛❤
裡頭排骨不只大塊量多、
而且還是我喜歡的那種
｢肉嫩筋彈｣類型！
（咬起來的口感很棒❤）
排骨下方的菜料也是不少，
有木耳、金針、豆皮、馬鈴薯等等的蔬菜，
整體份量十足！感覺不用白飯也能吃飽。
但米飯也是很重要❗
因為那個紅豔湯汁、
香鹹（還有點甜）下飯❤
◆［剁椒肥腸飯］◆
滿滿的肥腸、
嫩Q彈滑伴隨泡椒辣香淋飯~
非常開胃❤也依然的菜量充足!
辣味柔和、但是邊吃邊冒汗阿!!
推薦必點◆「仙草茶」
淡甜爽口不膩，
可以平衡一下味蕾感受~
店名：小卒砂鍋雞米飯
地址：台南市中西區西門路一段703巷11號
時間：11:00–14:00
17:00–20:40
（週三休息。）
電話：06 223 8758