



小卒砂鍋雞米飯~超人氣川味餐館、這鍋飯有點強!

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聞名已久的【小卒砂鍋雞米飯】





位在西門路旁的巷子裏、

當初開幕時就有看到網友分享~

想說等一段時間避開熱潮再來嚐鮮、

沒想到人還是那麼多啊！





（5點開門的排隊人潮。）

果然是《這鍋飯有點強》





小卒砂鍋的店內空間不大、

但二樓也是有座位區的（需共桌）

✩｢採取先畫單、在結帳，

然後結帳同時安排入座座位｣

在等待結帳時看著櫃檯後方一鍋鍋

沸騰的砂鍋以及飄散出的香氣、

滿挑逗食慾的啊❤

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從小菜就能感受濃濃的川菜滋味!

剛上桌、辣香飄散❤

◆［感動皮蛋］◆

紅豔、油亮、色彩豐富繽紛是第一印象。

入口的皮蛋味濃柔軟、

搭配芹菜洋蔥的清脆，

裡頭還有花生碎粒等等、

整個口感非常豐富。

剛吃時辣香是鮮明柔和、

但漸漸的濃濃蒜味兒入場參戰~

整個味道瞬間激昂了起來、

椒麻蒜辣的非常配飯！

◆［麻香川耳腐竹］◆





對比皮蛋、這道是清爽的非常多！

淡淡地花椒麻香

加上彈脆川耳與軟嫩腐竹，

相當爽口呢❤





◆［蔣家紅燒肉］◆

滷的軟嫩入味，

油香豐潤、甘甜醬濃❤

可以直接澆飯吃完一碗!





◆［砂鍋-排骨飯］◆（選擇不辣）





一口砂鍋加上一碗白飯。

然後這鍋料看起來好豐盛❤





裡頭排骨不只大塊量多、

而且還是我喜歡的那種

｢肉嫩筋彈｣類型！

（咬起來的口感很棒❤）





排骨下方的菜料也是不少，

有木耳、金針、豆皮、馬鈴薯等等的蔬菜，

整體份量十足！感覺不用白飯也能吃飽。





但米飯也是很重要❗

因為那個紅豔湯汁、

香鹹（還有點甜）下飯❤





◆［剁椒肥腸飯］◆





滿滿的肥腸、

嫩Q彈滑伴隨泡椒辣香淋飯~

非常開胃❤也依然的菜量充足!

辣味柔和、但是邊吃邊冒汗阿!!





推薦必點◆「仙草茶」

淡甜爽口不膩，

可以平衡一下味蕾感受~





店名：小卒砂鍋雞米飯

地址：台南市中西區西門路一段703巷11號

時間：11:00–14:00

17:00–20:40

（週三休息。）

電話：06 223 8758